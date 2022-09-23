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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 - РИА Новости, 23.09.2022

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022

Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 02 октября. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:19

2022-09-23T13:19

2022-09-23T13:19

москва

фонд президентских грантов

благотворительность

животные

бездомные животные

домашние животные

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 02 октября.Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.На выставке пройдут лекции и мастер-классы на которых можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. #НадоБратьОсенью2022 пройдет:Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, фонд президентских грантов, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные