В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 02 октября.
Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
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Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
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Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
3 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
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Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
5 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
6 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
4 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
5 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
6 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
На выставке пройдут лекции и мастер-классы на которых можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.
#НадоБратьОсенью2022 пройдет:
- —02 октября 12:00 - 18:00
- —по адресу: "Хлебозавод №9", пространство "АНГАР", Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.