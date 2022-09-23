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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 - РИА Новости, 23.09.2022
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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 - РИА Новости, 23.09.2022
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 02 октября. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:19
2022-09-23T13:19
москва
фонд президентских грантов
благотворительность
животные
бездомные животные
домашние животные
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 02 октября.Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.На выставке пройдут лекции и мастер-классы на которых можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно. #НадоБратьОсенью2022 пройдет:Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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москва, фонд президентских грантов, благотворительность, животные, бездомные животные, домашние животные
Москва, Фонд президентских грантов, Благотворительность, Животные, бездомные животные, домашние животные
13:19 23.09.2022
 

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2022

© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Осенью! - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : БФ "Вирта"
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьОсенью2022 состоится в Москве в пространстве "Ангар" на территории "Хлебозавода № 9" 02 октября.
Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Осенью! - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : БФ "Вирта"
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Осенью!
1 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Осенью!
2 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
3 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
4 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
5 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
6 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать! Осенью!"
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
4 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьЛетом2022
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
5 из 6
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
6 из 6
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
На выставке пройдут лекции и мастер-классы на которых можно будет узнать, как помочь бездомным животным в приюте или удаленно.
#НадоБратьОсенью2022 пройдет:
  • 02 октября 12:00 - 18:00
  • по адресу: "Хлебозавод №9", пространство "АНГАР", Новодмитровская ул., д.1, стр.4, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
 
МоскваФонд президентских грантовБлаготворительностьЖивотныебездомные животныедомашние животные
 
 
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