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Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей
Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.09.2022
Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей
Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:03
2022-09-23T16:03
2022-09-23T16:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
частичная мобилизация в россии
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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с военным комиссаром региона Валерием Герасименко.По словам главы региона, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Военком подчеркнул, что процесс проходит по плану, согласно полученному заданию, все поставленные задачи выполняются. Артамонов отметил, что необходимо оперативно передать списки мобилизованных жителей региона в управление социальной политики Липецкой области, чтобы выплаты пришли семьям в максимально короткие сроки."Дополнительно поручил всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, общество, частичная мобилизация в россии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Частичная мобилизация в России
ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с военным комиссаром региона Валерием Герасименко.
По словам главы региона, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Военком подчеркнул, что процесс проходит по плану, согласно полученному заданию, все поставленные задачи выполняются.
Артамонов отметил, что необходимо оперативно передать списки мобилизованных жителей региона в управление социальной политики Липецкой области
, чтобы выплаты пришли семьям в максимально короткие сроки.
"Дополнительно поручил всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.