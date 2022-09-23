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Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.09.2022
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Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей
Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.09.2022
Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей
Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:03
2022-09-23T16:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
частичная мобилизация в россии
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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с военным комиссаром региона Валерием Герасименко.По словам главы региона, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Военком подчеркнул, что процесс проходит по плану, согласно полученному заданию, все поставленные задачи выполняются. Артамонов отметил, что необходимо оперативно передать списки мобилизованных жителей региона в управление социальной политики Липецкой области, чтобы выплаты пришли семьям в максимально короткие сроки."Дополнительно поручил всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, общество, частичная мобилизация в россии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Частичная мобилизация в России
16:03 23.09.2022
 

Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с военным комиссаром региона Валерием Герасименко.
По словам главы региона, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Военком подчеркнул, что процесс проходит по плану, согласно полученному заданию, все поставленные задачи выполняются.
Артамонов отметил, что необходимо оперативно передать списки мобилизованных жителей региона в управление социальной политики Липецкой области, чтобы выплаты пришли семьям в максимально короткие сроки.
"Дополнительно поручил всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:44
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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