https://ria.ru/20220923/vyplaty-1818973767.html

Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей

Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 23.09.2022

Семьи мобилизованных липчан получат по 50 тысяч рублей

Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:03

2022-09-23T16:03

2022-09-23T16:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

частичная мобилизация в россии

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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с военным комиссаром региона Валерием Герасименко.По словам главы региона, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Военком подчеркнул, что процесс проходит по плану, согласно полученному заданию, все поставленные задачи выполняются. Артамонов отметил, что необходимо оперативно передать списки мобилизованных жителей региона в управление социальной политики Липецкой области, чтобы выплаты пришли семьям в максимально короткие сроки."Дополнительно поручил всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220923/vyplata-1818967138.html

липецкая область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общество, частичная мобилизация в россии