https://ria.ru/20220923/vyplata-1819054587.html

В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату

В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату - РИА Новости, 23.09.2022

В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату

Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:40

2022-09-23T19:40

2022-09-23T19:40

юрий зайцев (политик)

россия

частичная мобилизация в россии

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики."Сегодня глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение об установлении единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающим в Республике Марий Эл", - говорится в сообщении.Средства будут выплачиваться из республиканского бюджета."Поручение закреплено указом главы Марий Эл. Документ о социальной поддержке жителей Марийского края, призванным по частичной мобилизации, стал одним из первых решений Зайцева на посту высшего должностного лица региона", - подчеркивается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819040169.html

https://ria.ru/20220923/prizyv-1818819441.html

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юрий зайцев (политик), россия, частичная мобилизация в россии, республика марий эл