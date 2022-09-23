https://ria.ru/20220923/vyplata-1819054587.html
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату - РИА Новости, 23.09.2022
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату
Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:40
2022-09-23T19:40
2022-09-23T19:40
юрий зайцев (политик)
россия
частичная мобилизация в россии
республика марий эл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики."Сегодня глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение об установлении единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающим в Республике Марий Эл", - говорится в сообщении.Средства будут выплачиваться из республиканского бюджета."Поручение закреплено указом главы Марий Эл. Документ о социальной поддержке жителей Марийского края, призванным по частичной мобилизации, стал одним из первых решений Зайцева на посту высшего должностного лица региона", - подчеркивается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819040169.html
https://ria.ru/20220923/prizyv-1818819441.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1a4074d3d3af1bf8b36e8bebf8f0d86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев (политик), россия, частичная мобилизация в россии, республика марий эл
Юрий Зайцев (политик), Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Марий Эл
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату
Глава Марий Эл Зайцев: призванные в ходе частичной мобилизации получат по 50 тысяч рублей