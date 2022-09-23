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В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату - РИА Новости, 23.09.2022
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В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату - РИА Новости, 23.09.2022
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату
Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:40
2022-09-23T19:40
юрий зайцев (политик)
россия
частичная мобилизация в россии
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики."Сегодня глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение об установлении единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающим в Республике Марий Эл", - говорится в сообщении.Средства будут выплачиваться из республиканского бюджета."Поручение закреплено указом главы Марий Эл. Документ о социальной поддержке жителей Марийского края, призванным по частичной мобилизации, стал одним из первых решений Зайцева на посту высшего должностного лица региона", - подчеркивается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819040169.html
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юрий зайцев (политик), россия, частичная мобилизация в россии, республика марий эл
Юрий Зайцев (политик), Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Марий Эл
19:40 23.09.2022
 
В Марий Эл призванные в ходе частичной мобилизации получат выплату

Глава Марий Эл Зайцев: призванные в ходе частичной мобилизации получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Призванные в ходе частичной мобилизации жители Марий Эл получат по 50 тысяч рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба главы республики.
"Сегодня глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение об установлении единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей семьям лиц, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающим в Республике Марий Эл", - говорится в сообщении.
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Средства будут выплачиваться из республиканского бюджета.
"Поручение закреплено указом главы Марий Эл. Документ о социальной поддержке жителей Марийского края, призванным по частичной мобилизации, стал одним из первых решений Зайцева на посту высшего должностного лица региона", - подчеркивается в сообщении.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Юрий Зайцев (политик)РоссияЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Марий Эл
 
 
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