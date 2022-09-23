https://ria.ru/20220923/vuchich-1819064856.html
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:18
2022-09-23T20:18
2022-09-23T20:18
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств."Я говорил долго с Лавровым. Поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Мы говорили и о договоренностях в энергетике", - заявил Вучич сербским журналистам.
https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, сергей лавров, сербия, россия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Вучич, Сергей Лавров, Сербия, Россия, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Президент Сербии Вучич и глава МИД России Лавров обсудили договоренности в энергетике