https://ria.ru/20220923/vuchich-1819064856.html

Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022

Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:18

2022-09-23T20:18

2022-09-23T20:18

в мире

александр вучич

сергей лавров

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нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств."Я говорил долго с Лавровым. Поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Мы говорили и о договоренностях в энергетике", - заявил Вучич сербским журналистам.

https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, александр вучич, сергей лавров, сербия, россия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)