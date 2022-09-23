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Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022
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Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:18
2022-09-23T20:18
в мире
александр вучич
сергей лавров
сербия
россия
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон
оон
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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств."Я говорил долго с Лавровым. Поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Мы говорили и о договоренностях в энергетике", - заявил Вучич сербским журналистам.
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в мире, александр вучич, сергей лавров, сербия, россия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Вучич, Сергей Лавров, Сербия, Россия, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:18 23.09.2022
 
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Президент Сербии Вучич и глава МИД России Лавров обсудили договоренности в энергетике

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич рассказал о темах беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.
Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.
"Я говорил долго с Лавровым. Поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Мы говорили и о договоренностях в энергетике", - заявил Вучич сербским журналистам.
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:27
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
 
В миреАлександр ВучичСергей ЛавровСербияРоссияНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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