https://ria.ru/20220923/vstrecha-1818945457.html

СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении

СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении

В Москве в рамках Экономического совета СНГ в неформальной обстановке состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении, сообщают азербайджанские СМИ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:41

2022-09-23T14:41

2022-09-23T15:00

ягуб эюбов

мгер григорян

азербайджан

армения

москва

снг

в мире

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БАКУ, 23 сен – РИА Новости. В Москве в рамках Экономического совета СНГ в неформальной обстановке состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении, сообщают азербайджанские СМИ."Состоялась встреча вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Беседа вице-премьеров состоялась в рамках Экономического совета СНГ в Москве. Во время перерыва после заседания, проведенного в узком формате, Ягуб Эюбов и Мгер Григорян стоя побеседовали около четырех минут. Затем они приняли участие в заседании Экономического совета СНГ в расширенном составе", - сообщает местное информационное агентство АПА.

https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818810764.html

азербайджан

армения

москва

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ягуб эюбов, мгер григорян, азербайджан, армения, москва, снг, в мире