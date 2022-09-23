https://ria.ru/20220923/vstrecha-1818945457.html
СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении
СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении
В Москве в рамках Экономического совета СНГ в неформальной обстановке состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении, сообщают азербайджанские СМИ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:41
2022-09-23T14:41
2022-09-23T15:00
ягуб эюбов
мгер григорян
азербайджан
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в мире
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БАКУ, 23 сен – РИА Новости. В Москве в рамках Экономического совета СНГ в неформальной обстановке состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении, сообщают азербайджанские СМИ."Состоялась встреча вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Беседа вице-премьеров состоялась в рамках Экономического совета СНГ в Москве. Во время перерыва после заседания, проведенного в узком формате, Ягуб Эюбов и Мгер Григорян стоя побеседовали около четырех минут. Затем они приняли участие в заседании Экономического совета СНГ в расширенном составе", - сообщает местное информационное агентство АПА.
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ягуб эюбов, мгер григорян, азербайджан, армения, москва, снг, в мире
Ягуб Эюбов, Мгер Григорян, Азербайджан, Армения, Москва, СНГ, В мире
14:41 23.09.2022 (обновлено: 15:00 23.09.2022)
СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении
Apa.az сообщил о встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении в Москве