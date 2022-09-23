13:25 23.09.2022 (обновлено: 14:20 23.09.2022)
ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР
ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в районе Славянска и Озерного в ДНР
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские подразделения в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили более ста иностранных наемников и свыше 400 военнослужащих ВСУ и националистов, сообщило Минобороны в сводке за 23 сентября.
"В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков", — говорится в документе.
Кроме того, высокоточным ударом ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска ликвидированы более 220 украинских военнослужащих.
Также ВКС удалось уничтожить более 190 боевиков и 12 единиц военной техники при атаках на позиции тактической группы "Чайка" и пункты временной дислокации нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард".
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих", — добавили в Минобороны.
Также российские подразделения поразили четыре пункта управления ВСУ, два командно-наблюдательных пункта, подавили 74 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 142 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и вооружения, один ЗРК "Бук-М1".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.