https://ria.ru/20220923/vks-1818918641.html

ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР

ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022

ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР

Российские подразделения в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили более ста иностранных наемников и свыше 400 военнослужащих ВСУ и националистов, РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:25

2022-09-23T13:25

2022-09-23T14:20

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские подразделения в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили более ста иностранных наемников и свыше 400 военнослужащих ВСУ и националистов, сообщило Минобороны в сводке за 23 сентября."В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков", — говорится в документе.Кроме того, высокоточным ударом ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска ликвидированы более 220 украинских военнослужащих.Также ВКС удалось уничтожить более 190 боевиков и 12 единиц военной техники при атаках на позиции тактической группы "Чайка" и пункты временной дислокации нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард".Также российские подразделения поразили четыре пункта управления ВСУ, два командно-наблюдательных пункта, подавили 74 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 142 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и вооружения, один ЗРК "Бук-М1".Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 и два Су-25.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220923/buk-1818920012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Конашенков: "В ДНР уничтожено более 100 иностранных наемников" Лётчики Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки уничтожили свыше 200 человек личного состава противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу. 2022-09-23T13:25 true PT3M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность