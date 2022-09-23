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ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/vks-1818918641.html
ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР
ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР
Российские подразделения в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили более ста иностранных наемников и свыше 400 военнослужащих ВСУ и националистов, РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:25
2022-09-23T14:20
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские подразделения в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили более ста иностранных наемников и свыше 400 военнослужащих ВСУ и националистов, сообщило Минобороны в сводке за 23 сентября."В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков", — говорится в документе.Кроме того, высокоточным ударом ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска ликвидированы более 220 украинских военнослужащих.Также ВКС удалось уничтожить более 190 боевиков и 12 единиц военной техники при атаках на позиции тактической группы "Чайка" и пункты временной дислокации нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард".Также российские подразделения поразили четыре пункта управления ВСУ, два командно-наблюдательных пункта, подавили 74 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 142 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и вооружения, один ЗРК "Бук-М1".Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 и два Су-25.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220923/buk-1818920012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Конашенков: "В ДНР уничтожено более 100 иностранных наемников"
Лётчики Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки уничтожили свыше 200 человек личного состава противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.
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РИА Новости
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войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Войска воздушно-космической обороны, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
13:25 23.09.2022 (обновлено: 14:20 23.09.2022)
 
ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в ДНР

ВКС уничтожили более ста иностранных наемников в районе Славянска и Озерного в ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские подразделения в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили более ста иностранных наемников и свыше 400 военнослужащих ВСУ и националистов, сообщило Минобороны в сводке за 23 сентября.
"В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков", — говорится в документе.
Украинский ЗРК БУК-М1
13:28Специальная военная операция на Украине
В ДНР уничтожили украинский зенитный комплекс "Бук-М1"
Кроме того, высокоточным ударом ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска ликвидированы более 220 украинских военнослужащих.
Также ВКС удалось уничтожить более 190 боевиков и 12 единиц военной техники при атаках на позиции тактической группы "Чайка" и пункты временной дислокации нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард".
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих", — добавили в Минобороны.
Также российские подразделения поразили четыре пункта управления ВСУ, два командно-наблюдательных пункта, подавили 74 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 142 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и вооружения, один ЗРК "Бук-М1".
Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 и два Су-25.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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