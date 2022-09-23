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Финляндия запретит транзит россиян по шенгенским визам других стран

Финляндия запретит транзит россиян по шенгенским визам других стран - РИА Новости, 23.09.2022

Финляндия запретит транзит россиян по шенгенским визам других стран

Финляндия в ближайшие дни ограничит транзит россиян с Шенгенским визами, а также въезд российских туристов в страну, заявил на пресс-брифинге в пятницу министр... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:01

2022-09-23T19:01

2022-09-23T19:37

финляндия

туризм

туризм

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санкции

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визы

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен - РИА Новости. Финляндия в ближайшие дни ограничит транзит россиян с Шенгенским визами, а также въезд российских туристов в страну, заявил на пресс-брифинге в пятницу министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.С 19 сентября Финляндия является единственной приграничной страной ЕС, чья сухопутная граница открыта для россиян. Ранее в пятницу финские власти сообщили, что принципиальное решение о запрете туризма и транзита из России принято."На основании этого решения передвижение туристов будет прекращено. Действие виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, посещающие родственников. Они (группа, кому въезд разрешат) будут подробно указаны в решении", - отметил Хаависто. Трансляцию брифинга вели финские СМИ.Министр отметил, что решение вступит в силу в ближайшие дни."Точной даты нет, но это жесткое решение. Все туристические потоки через границу будут заблокированы. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, выданным другими странами", - сказал Хаависто.Он отметил, что льготный порядок получения виз владельцам недвижимости будет закрыт."Детали решения все еще обсуждаются. Визы могут быть выданы по таким причинам, как семейные отношения, учеба и работа. Лазейка для владельцев недвижимостью будет закрыта", - сказал Хаависто.Министр отметил, что принципиальное решение принято, и все задействованные ведомства занимаются в срочном порядке уточнением юридических деталей, подчеркнул глава финского МИД.

https://ria.ru/20220923/vizy-1818927761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, туризм, санкции в отношении россии, санкции, россия, визы, шенгенская виза, в мире, пекка хаависто, евросоюз