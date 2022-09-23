https://ria.ru/20220923/vizy-1818933496.html

Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс

Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс - РИА Новости, 23.09.2022

Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс

Российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:11

2022-09-23T14:11

2022-09-23T14:25

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франция

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роскосмос

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сергей савельев

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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября, заявили журналистам в посольстве РФ во Франции.Ранее МИД Франции заявил, что не получал заявки на визу от делегации "Роскосмоса" для участия в Международном астронавтическом конгрессе в Париже."Данное заявление МИД Франции не соответствует действительности. На самом же деле официальные российские представители планировали принять участие в конгрессе, но не получили ни приглашений, ни виз от французов как соорганизаторов и принимающей стороны", - заявили в дипмиссии.Там отметили, что французы не стали приглашать РФ несмотря на то, что Россия с 1993 года является членом Международной астронавтической федерации, по линии которой проводится эта международная встреча, и представлена в Бюро этой Организации замгендиректора ГК "Роскосмос" Сергеем Савельевым.Пресс-служба "Роскосмос" сообщила, что его делегация не приедет на астронавтический конгресс в Париже в связи с тем, что большинству участников отказали в визе. Какие представители российской ракетно-космической отрасли собирались посетить конгресс и кому именно отказали в визе, пресс-служба не уточнила.Международный астронавтический конгресс (IAC) проходил в Париже 18-22 сентября.

https://ria.ru/20220921/vizy-1818322094.html

https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html

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париж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, париж, россия, роскосмос, мид франции‎, сергей савельев