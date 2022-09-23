https://ria.ru/20220923/vizy-1818933496.html
Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс
Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс - РИА Новости, 23.09.2022
Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс
Российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:11
2022-09-23T14:11
2022-09-23T14:25
в мире
франция
париж
россия
роскосмос
мид франции
сергей савельев
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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября, заявили журналистам в посольстве РФ во Франции.Ранее МИД Франции заявил, что не получал заявки на визу от делегации "Роскосмоса" для участия в Международном астронавтическом конгрессе в Париже."Данное заявление МИД Франции не соответствует действительности. На самом же деле официальные российские представители планировали принять участие в конгрессе, но не получили ни приглашений, ни виз от французов как соорганизаторов и принимающей стороны", - заявили в дипмиссии.Там отметили, что французы не стали приглашать РФ несмотря на то, что Россия с 1993 года является членом Международной астронавтической федерации, по линии которой проводится эта международная встреча, и представлена в Бюро этой Организации замгендиректора ГК "Роскосмос" Сергеем Савельевым.Пресс-служба "Роскосмос" сообщила, что его делегация не приедет на астронавтический конгресс в Париже в связи с тем, что большинству участников отказали в визе. Какие представители российской ракетно-космической отрасли собирались посетить конгресс и кому именно отказали в визе, пресс-служба не уточнила.Международный астронавтический конгресс (IAC) проходил в Париже 18-22 сентября.
https://ria.ru/20220921/vizy-1818322094.html
https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, россия, роскосмос, мид франции, сергей савельев
В мире, Франция, Париж, Россия, Роскосмос, МИД Франции, Сергей Савельев
14:11 23.09.2022 (обновлено: 14:25 23.09.2022)
Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы на конгресс
Франция не выдала руководству "Роскосмоса" визы на астронавтический конгресс
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Российские представители не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября, заявили журналистам в посольстве РФ во Франции.
Ранее МИД Франции
заявил, что не получал заявки на визу от делегации "Роскосмоса" для участия в Международном астронавтическом конгрессе в Париже.
"Данное заявление МИД Франции не соответствует действительности. На самом же деле официальные российские представители планировали принять участие в конгрессе, но не получили ни приглашений, ни виз от французов как соорганизаторов и принимающей стороны", - заявили в дипмиссии.
Там отметили, что французы не стали приглашать РФ несмотря на то, что Россия с 1993 года является членом Международной астронавтической федерации, по линии которой проводится эта международная встреча, и представлена в Бюро этой Организации замгендиректора ГК "Роскосмос" Сергеем Савельевым
.
Пресс-служба "Роскосмос" сообщила, что его делегация не приедет на астронавтический конгресс в Париже в связи с тем, что большинству участников отказали в визе. Какие представители российской ракетно-космической отрасли собирались посетить конгресс и кому именно отказали в визе, пресс-служба не уточнила.
Международный астронавтический конгресс (IAC) проходил в Париже 18-22 сентября.