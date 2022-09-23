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СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку" - РИА Новости, 23.09.2022
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СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку"
СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку" - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку"
На вилле в немецком Тегернзее, принадлежащей, предположительно, российскому предпринимателю Алишеру Усманову, правоохранители обнаружили редкие ювелирные... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:17
2022-09-23T17:27
в мире
алишер усманов
германия
россия
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БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. На вилле в немецком Тегернзее, принадлежащей, предположительно, российскому предпринимателю Алишеру Усманову, правоохранители обнаружили редкие ювелирные изделия, которые могут оказаться яйцами Фаберже, подлинность украшений устанавливается, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.Издание ранее сообщило, что сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), а также налоговых органов обыскивают "несколько объектов недвижимости российского миллиардера" Усманова, которые расположены в Баварии в связи с подозрениями в отмывании денег.Уточняется также, что в ходе рейда в среду полиция получила доступ, в частности, к трем жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. Всего обыски прошли в 24 объектах.Как ранее сообщал Der Spiegel, проведение обысков связано с тем, что Усманова подозревают "в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов". В частности, согласно информации издания, в период с 2014 по 2022 год Усманов якобы уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 555 миллионов евро.В комментарии для Spiegel пресс-секретарь Усманова отметил, что предприниматель является законопослушным и добросовестным налогоплательщиком. Кроме того, по словам представителя Усманова, бизнесмен один из самых щедрых филантропов в мире.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
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в мире, алишер усманов, германия, россия
В мире, Алишер Усманов, Германия, Россия
01:17 23.09.2022 (обновлено: 17:27 23.09.2022)
 
СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку"

Der Spiegel: на якобы принадлежащей Усманову вилле в немецком Тегернзее нашли яйца Фаберже

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкИмператорское пасхальное яйцо на подставке с заводным ключом
Императорское пасхальное яйцо на подставке с заводным ключом - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. На вилле в немецком Тегернзее, принадлежащей, предположительно, российскому предпринимателю Алишеру Усманову, правоохранители обнаружили редкие ювелирные изделия, которые могут оказаться яйцами Фаберже, подлинность украшений устанавливается, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
Издание ранее сообщило, что сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), а также налоговых органов обыскивают "несколько объектов недвижимости российского миллиардера" Усманова, которые расположены в Баварии в связи с подозрениями в отмывании денег.

"Во время обыска у российского олигарха Алишера Усманова в среду следователи наткнулись на любопытную находку — <…> следователи изъяли редкие ювелирные изделия из сейфа в одной из вилл миллиардера в Тегернзее. Это могут быть четыре так называемых яйца Фаберже", — сообщило издание, добавив, что подлинность украшений сейчас проверяется.

Уточняется также, что в ходе рейда в среду полиция получила доступ, в частности, к трем жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. Всего обыски прошли в 24 объектах.
Как ранее сообщал Der Spiegel, проведение обысков связано с тем, что Усманова подозревают "в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов". В частности, согласно информации издания, в период с 2014 по 2022 год Усманов якобы уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 555 миллионов евро.
В комментарии для Spiegel пресс-секретарь Усманова отметил, что предприниматель является законопослушным и добросовестным налогоплательщиком. Кроме того, по словам представителя Усманова, бизнесмен один из самых щедрых филантропов в мире.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
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В миреАлишер УсмановГерманияРоссия
 
 
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