https://ria.ru/20220923/veto-1819073172.html

Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето

Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето - РИА Новости, 23.09.2022

Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:02

2022-09-23T21:02

2022-09-23T21:02

в мире

джасинда ардерн

новая зеландия

оон

совет безопасности оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов.В системе ООН для поддержания мира действует Совет Безопасности, в который входят пять постоянных членов - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Они неизменны и неприкосновенны, каждая из них имеет право "вето", позволяющее блокировать принятие любого решения. Помимо них в СБ ООН входят еще десять стран, которые избираются от каждой региональной группы государств только на два года.Именно резолюции Совета Безопасности, в отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, имеют обязательную силу для исполнения - хотя и не всегда выполняются.

https://ria.ru/20220923/oon-1819003198.html

новая зеландия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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