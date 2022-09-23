https://ria.ru/20220923/veto-1819073172.html
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето - РИА Новости, 23.09.2022
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:02
2022-09-23T21:02
2022-09-23T21:02
в мире
джасинда ардерн
новая зеландия
оон
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов.В системе ООН для поддержания мира действует Совет Безопасности, в который входят пять постоянных членов - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Они неизменны и неприкосновенны, каждая из них имеет право "вето", позволяющее блокировать принятие любого решения. Помимо них в СБ ООН входят еще десять стран, которые избираются от каждой региональной группы государств только на два года.Именно резолюции Совета Безопасности, в отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, имеют обязательную силу для исполнения - хотя и не всегда выполняются.
https://ria.ru/20220923/oon-1819003198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джасинда ардерн, новая зеландия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Джасинда Ардерн, Новая Зеландия, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето
Премьер Новой Зеландии Ардерн призвала СБ ООН отменить право вето для постоянных членов
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов.
"Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы", - сказала Ардерн.
В системе ООН для поддержания мира действует Совет Безопасности, в который входят пять постоянных членов - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Они неизменны и неприкосновенны, каждая из них имеет право "вето", позволяющее блокировать принятие любого решения. Помимо них в СБ ООН входят еще десять стран, которые избираются от каждой региональной группы государств только на два года.
Именно резолюции Совета Безопасности, в отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, имеют обязательную силу для исполнения - хотя и не всегда выполняются.