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Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето - РИА Новости, 23.09.2022
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Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето - РИА Новости, 23.09.2022
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:02
2022-09-23T21:02
в мире
джасинда ардерн
новая зеландия
оон
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов.В системе ООН для поддержания мира действует Совет Безопасности, в который входят пять постоянных членов - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Они неизменны и неприкосновенны, каждая из них имеет право "вето", позволяющее блокировать принятие любого решения. Помимо них в СБ ООН входят еще десять стран, которые избираются от каждой региональной группы государств только на два года.Именно резолюции Совета Безопасности, в отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, имеют обязательную силу для исполнения - хотя и не всегда выполняются.
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в мире, джасинда ардерн, новая зеландия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Джасинда Ардерн, Новая Зеландия, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
21:02 23.09.2022
 
Премьер Новой Зеландии призвала Совбез ООН отменить право вето

Премьер Новой Зеландии Ардерн призвала СБ ООН отменить право вето для постоянных членов

© AP Photo / Mark MitchellПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Mark Mitchell
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала в пятницу Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов.
"Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы", - сказала Ардерн.
В системе ООН для поддержания мира действует Совет Безопасности, в который входят пять постоянных членов - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Они неизменны и неприкосновенны, каждая из них имеет право "вето", позволяющее блокировать принятие любого решения. Помимо них в СБ ООН входят еще десять стран, которые избираются от каждой региональной группы государств только на два года.
Именно резолюции Совета Безопасности, в отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, имеют обязательную силу для исполнения - хотя и не всегда выполняются.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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США используют Генассамблею ООН для опасной борьбы с Россией, пишет GT
 
В миреДжасинда АрдернНовая ЗеландияООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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