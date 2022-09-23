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Правительство Украины поделило области на четыре типа - РИА Новости, 23.09.2022
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Правительство Украины поделило области на четыре типа
Правительство Украины поделило области на четыре типа - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство Украины поделило области на четыре типа
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа: фронтовые, тыловые,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:15
2022-09-23T23:23
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа: фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные.Министр отметил, что в тыловые вошли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая. К опорным регионам, по его словам, причислили шесть областей — в частности, Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую. При этом фронтовыми регионами остаются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.К освобожденным регионами власти отнесли Сумскую и Черниговскую области. "Следующей, которая присоединится к этому списку, станет Харьковская", как утверждают в правительстве страны, пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, на 25 марта армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс
В мире, Украина, Россия, Донбасс
18:15 23.09.2022 (обновлено: 23:23 23.09.2022)
 
Правительство Украины поделило области на четыре типа

Кабмин Украины поделил страну на фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные регионы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа: фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные.

"Кабинет министров Украины условно разделил все области Украины на четыре типа — фронтовые, опорные, деоккупированные и тыловые — согласно близости фронта и основным задачам во время войны", — приводит слова Чернышова издание "Варианты. Львов".

Министр отметил, что в тыловые вошли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая. К опорным регионам, по его словам, причислили шесть областей — в частности, Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую. При этом фронтовыми регионами остаются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.
К освобожденным регионами власти отнесли Сумскую и Черниговскую области. "Следующей, которая присоединится к этому списку, станет Харьковская", как утверждают в правительстве страны, пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, на 25 марта армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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