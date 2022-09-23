https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html

Правительство Украины поделило области на четыре типа

Правительство Украины поделило области на четыре типа - РИА Новости, 23.09.2022

Правительство Украины поделило области на четыре типа

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа: фронтовые, тыловые,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:15

2022-09-23T18:15

2022-09-23T23:23

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что правительство условно разделило все области страны на четыре типа: фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные.Министр отметил, что в тыловые вошли восемь областей: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая. К опорным регионам, по его словам, причислили шесть областей — в частности, Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую. При этом фронтовыми регионами остаются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.К освобожденным регионами власти отнесли Сумскую и Черниговскую области. "Следующей, которая присоединится к этому списку, станет Харьковская", как утверждают в правительстве страны, пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, на 25 марта армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819031247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс