Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/ukraina-1818917756.html
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки
Украинским военным предлагают перейти на веганские сухпайки, соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения Владимиром... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:23
2022-09-23T13:23
в мире
владимир зеленский
сша
министерство обороны украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737963604_0:256:3002:1945_1920x0_80_0_0_c49b9635bf750bcc35b639e03e6f323c.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинским военным предлагают перейти на веганские сухпайки, соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.На официальном интернет-портале Зеленского 27 июня появилась электронная петиция, предлагающая ввести вегетарианские и веганские сухпайки для украинских военных. Она набрала более 25 тысяч голосов, обязывающих Зеленского внести соответствующий законопроект в парламент."Будучи военнослужащим, человек имеет определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство... Введение в существующие сухие дополнительные пайки, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач", - отмечает автор электронной петиции.По его словам, такое разнообразие необходимо не для "объедения", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей."Министерство обороны Украины еще много лет назад имело намерение постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО. Следует взять за пример реализацию этого в армии США: сухпаек вегетерианский американский военный MRE с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian)", - говорится в тексте петиции.
https://ria.ru/20220907/nato-1815064020.html
https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812008630.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737963604_100:355:2358:2048_1920x0_80_0_0_971a507cdb1344e312190f5e21327f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сша, министерство обороны украины, нато
В мире, Владимир Зеленский, США, Министерство обороны Украины, НАТО
13:23 23.09.2022
 
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки

Петиция к Зеленскому о введении в ВСУ веганских сухих пайков набрала 25 тысяч подписей

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинским военным предлагают перейти на веганские сухпайки, соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.
На официальном интернет-портале Зеленского 27 июня появилась электронная петиция, предлагающая ввести вегетарианские и веганские сухпайки для украинских военных. Она набрала более 25 тысяч голосов, обязывающих Зеленского внести соответствующий законопроект в парламент.
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:02
Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму
"Будучи военнослужащим, человек имеет определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство... Введение в существующие сухие дополнительные пайки, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач", - отмечает автор электронной петиции.
По его словам, такое разнообразие необходимо не для "объедения", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей.
"Министерство обороны Украины еще много лет назад имело намерение постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО. Следует взять за пример реализацию этого в армии США: сухпаек вегетерианский американский военный MRE с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian)", - говорится в тексте петиции.
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:26
В Минобороны США заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийСШАМинистерство обороны УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала