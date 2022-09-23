https://ria.ru/20220923/ukraina-1818917756.html
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки
Украинским военным предлагают перейти на веганские сухпайки, соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения Владимиром... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:23
2022-09-23T13:23
2022-09-23T13:23
в мире
владимир зеленский
сша
министерство обороны украины
нато
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинским военным предлагают перейти на веганские сухпайки, соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.На официальном интернет-портале Зеленского 27 июня появилась электронная петиция, предлагающая ввести вегетарианские и веганские сухпайки для украинских военных. Она набрала более 25 тысяч голосов, обязывающих Зеленского внести соответствующий законопроект в парламент."Будучи военнослужащим, человек имеет определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство... Введение в существующие сухие дополнительные пайки, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач", - отмечает автор электронной петиции.По его словам, такое разнообразие необходимо не для "объедения", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей."Министерство обороны Украины еще много лет назад имело намерение постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО. Следует взять за пример реализацию этого в армии США: сухпаек вегетерианский американский военный MRE с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian)", - говорится в тексте петиции.
https://ria.ru/20220907/nato-1815064020.html
https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812008630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сша, министерство обороны украины, нато
В мире, Владимир Зеленский, США, Министерство обороны Украины, НАТО
Украинские военные могут перейти на веганские сухие пайки
Петиция к Зеленскому о введении в ВСУ веганских сухих пайков набрала 25 тысяч подписей
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Украинским военным предлагают перейти на веганские сухпайки, соответствующая петиция
набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.
На официальном интернет-портале Зеленского 27 июня появилась электронная петиция, предлагающая ввести вегетарианские и веганские сухпайки для украинских военных. Она набрала более 25 тысяч голосов, обязывающих Зеленского внести соответствующий законопроект в парламент.
"Будучи военнослужащим, человек имеет определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство... Введение в существующие сухие дополнительные пайки, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач", - отмечает автор электронной петиции.
По его словам, такое разнообразие необходимо не для "объедения", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей.
"Министерство обороны Украины
еще много лет назад имело намерение постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО
. Следует взять за пример реализацию этого в армии США
: сухпаек вегетерианский американский военный MRE с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian)", - говорится в тексте петиции.