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НАК рассказал о рассылаемой с Украины пропаганде для радикализации молодежи - РИА Новости, 23.09.2022
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НАК рассказал о рассылаемой с Украины пропаганде для радикализации молодежи
НАК рассказал о рассылаемой с Украины пропаганде для радикализации молодежи - РИА Новости, 23.09.2022
НАК рассказал о рассылаемой с Украины пропаганде для радикализации молодежи
Украинские спецслужбы и экстремистские организации активно распространяют пропаганду, направленную на радикализацию молодежи, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:21
2022-09-23T12:21
безопасность
национальный антитеррористический комитет рф
андрей пржездомский
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Украинские спецслужбы и экстремистские организации активно распространяют пропаганду, направленную на радикализацию молодежи, сообщил официальный представитель - руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.В пятницу в Ростове-на-Дону состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования населения о преступлениях террористической направленности и мерах по противодействию терроризму. Его провел начальник УФСБ России по области, руководитель оперативного штаба Игорь Голдобин."Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский обратил внимание участников совещания на активное распространение международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и экстремистскими группировками пропаганды, направленной на радикализацию молодежи и вовлечение ее в преступную деятельность", - говорится в сообщении УФСБ России по Ростовской области по итогам заседания.Пржездомский отметил, что только слаженная работа органов госвласти, местного самоуправления и институтов гражданского общества позволит эффективно противодействовать идеологии терроризма. "В ходе своего выступления руководитель информационного центра НАК акцентировал внимание на отдельных аспектах информационного противодействия терроризму, указал на важную роль согласованности позиций пресс-служб государственных органов при информировании населения в случае возникновения реальных угроз", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html
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безопасность, национальный антитеррористический комитет рф, андрей пржездомский, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Национальный антитеррористический комитет РФ, Андрей Пржездомский, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:21 23.09.2022
 
НАК рассказал о рассылаемой с Украины пропаганде для радикализации молодежи

НАК: украинские спецслужбы распространяют пропаганду для радикализации молодежи

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Украинские спецслужбы и экстремистские организации активно распространяют пропаганду, направленную на радикализацию молодежи, сообщил официальный представитель - руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
В пятницу в Ростове-на-Дону состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования населения о преступлениях террористической направленности и мерах по противодействию терроризму. Его провел начальник УФСБ России по области, руководитель оперативного штаба Игорь Голдобин.
"Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский обратил внимание участников совещания на активное распространение международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и экстремистскими группировками пропаганды, направленной на радикализацию молодежи и вовлечение ее в преступную деятельность", - говорится в сообщении УФСБ России по Ростовской области по итогам заседания.
Пржездомский отметил, что только слаженная работа органов госвласти, местного самоуправления и институтов гражданского общества позволит эффективно противодействовать идеологии терроризма. "В ходе своего выступления руководитель информационного центра НАК акцентировал внимание на отдельных аспектах информационного противодействия терроризму, указал на важную роль согласованности позиций пресс-служб государственных органов при информировании населения в случае возникновения реальных угроз", - отмечается в сообщении.
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БезопасностьНациональный антитеррористический комитет РФАндрей ПржездомскийРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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