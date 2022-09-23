Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций
МИД Китая призвал урегулировать ситуацию на Украине путем диалога и консультаций
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает все вовлеченные в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права".
"Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьезно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление генсека ООН.
Он отметил, что "Китай призывает все вовлеченные стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, готов работать с международным сообществом, чтобы продолжить играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации".
В пятницу началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Для жителей, которые прибыли в Новосибирскую область с этих территорий и проживают сейчас в районах области и муниципальных образованиях за пределами Новосибирска, с 23 по 26 сентября организовано выездное голосование, а 27 сентября граждане, проживающие в Новосибирске, смогут проголосовать на избирательных участках города.