https://ria.ru/20220923/ukraina-1818875057.html

Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций

Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций - РИА Новости, 23.09.2022

Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций

Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает все вовлеченные в украинский конфликт стороны надлежащим... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:09

2022-09-23T11:09

2022-09-23T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

китай

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

мид кнр

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает все вовлеченные в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права"."Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьезно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление генсека ООН.Он отметил, что "Китай призывает все вовлеченные стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, готов работать с международным сообществом, чтобы продолжить играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации".В пятницу началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Для жителей, которые прибыли в Новосибирскую область с этих территорий и проживают сейчас в районах области и муниципальных образованиях за пределами Новосибирска, с 23 по 26 сентября организовано выездное голосование, а 27 сентября граждане, проживающие в Новосибирске, смогут проголосовать на избирательных участках города.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818787105.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html

китай

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мид кнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях