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Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/ukraina-1818875057.html
Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций
Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций - РИА Новости, 23.09.2022
Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций
Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает все вовлеченные в украинский конфликт стороны надлежащим... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:09
2022-09-23T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
китай
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
мид кнр
референдум в донбассе
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ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает все вовлеченные в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права"."Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьезно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление генсека ООН.Он отметил, что "Китай призывает все вовлеченные стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, готов работать с международным сообществом, чтобы продолжить играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации".В пятницу началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Для жителей, которые прибыли в Новосибирскую область с этих территорий и проживают сейчас в районах области и муниципальных образованиях за пределами Новосибирска, с 23 по 26 сентября организовано выездное голосование, а 27 сентября граждане, проживающие в Новосибирске, смогут проголосовать на избирательных участках города.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818787105.html
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html
китай
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, китай, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, мид кнр, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, МИД КНР, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
11:09 23.09.2022
 
Китай призвал урегулировать украинский кризис путем диалога и консультаций

МИД Китая призвал урегулировать ситуацию на Украине путем диалога и консультаций

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости. Китай всегда выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, призывает все вовлеченные в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с планами проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права".
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 19:46
Глава МИД Китая призвал СБ ООН занять объективную позицию по Украине
"Мы уже многократно разъясняли позицию Китая по украинскому вопросу. Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьезно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать заявление генсека ООН.
Он отметил, что "Китай призывает все вовлеченные стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путем диалога и консультаций, готов работать с международным сообществом, чтобы продолжить играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации".
В пятницу началось голосование на референдумах по вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Для жителей, которые прибыли в Новосибирскую область с этих территорий и проживают сейчас в районах области и муниципальных образованиях за пределами Новосибирска, с 23 по 26 сентября организовано выездное голосование, а 27 сентября граждане, проживающие в Новосибирске, смогут проголосовать на избирательных участках города.
Флаг Китая в Шанхае - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 18:00
Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине
 
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