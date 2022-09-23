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Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим

Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим - РИА Новости, 23.09.2022

Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим

События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:05

2022-09-23T09:05

2022-09-23T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

валентина матвиенко

украина

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко."События последних дней, когда стало очевидным, что Киев перешёл к неприкрытому геноциду, к тактике умышленного уничтожения мирных жителей натовским оружием, окончательно убеждает, что нынешний украинский режим по своей сути стал уже террористическим", - сказала она журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, валентина матвиенко, украина, россия