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Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим - РИА Новости, 23.09.2022
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим
События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:05
2022-09-23T09:05
2022-09-23T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
валентина матвиенко
украина
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко."События последних дней, когда стало очевидным, что Киев перешёл к неприкрытому геноциду, к тактике умышленного уничтожения мирных жителей натовским оружием, окончательно убеждает, что нынешний украинский режим по своей сути стал уже террористическим", - сказала она журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентина матвиенко, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентина Матвиенко, Украина, Россия
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим
Глава Совфеда Матвиенко: Киев перешел к неприкрытому геноциду, уничтожая мирных жителей