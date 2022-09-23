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Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим - РИА Новости, 23.09.2022
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим
События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:05
2022-09-23T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
валентина матвиенко
украина
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко."События последних дней, когда стало очевидным, что Киев перешёл к неприкрытому геноциду, к тактике умышленного уничтожения мирных жителей натовским оружием, окончательно убеждает, что нынешний украинский режим по своей сути стал уже террористическим", - сказала она журналистам.
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в мире, валентина матвиенко, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентина Матвиенко, Украина, Россия
09:05 23.09.2022
 
Матвиенко заявила, что украинский режим стал по своей сути террористическим

Глава Совфеда Матвиенко: Киев перешел к неприкрытому геноциду, уничтожая мирных жителей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. События последних дней на Украине окончательно убеждают в том, что киевский режим по своей сути стал террористическим, заявила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.
"События последних дней, когда стало очевидным, что Киев перешёл к неприкрытому геноциду, к тактике умышленного уничтожения мирных жителей натовским оружием, окончательно убеждает, что нынешний украинский режим по своей сути стал уже террористическим", - сказала она журналистам.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.09.2022
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