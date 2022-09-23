https://ria.ru/20220923/ugrozy-1819065073.html
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2022
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД
Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи специальной военной операции, говорится в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:20
2022-09-23T20:20
2022-09-23T20:20
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи специальной военной операции, говорится в заявлении российского МИД на сайте министерства."Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи Специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями.
https://ria.ru/20220923/es-1819035972.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД
МИД: никакие угрозы стран ЕС не изменят решимость России реализовать цели военной операции