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Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2022
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Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2022
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД
Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи специальной военной операции, говорится в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T20:20
2022-09-23T20:20
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи специальной военной операции, говорится в заявлении российского МИД на сайте министерства."Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи Специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:20 23.09.2022
 
Угрозы стран Евросоюза не изменят решимости России, заявили в МИД

МИД: никакие угрозы стран ЕС не изменят решимость России реализовать цели военной операции

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи специальной военной операции, говорится в заявлении российского МИД на сайте министерства.
"Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи Специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения", - говорится в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Делегации ЕС пропали с радаров перед встречей с Лавровым, заявила Захарова
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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