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В Анкаре заявили об необоснованности обвинений в использовании "Мира" - РИА Новости, 23.09.2022
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В Анкаре заявили об необоснованности обвинений в использовании "Мира"
В Анкаре заявили об необоснованности обвинений в использовании "Мира" - РИА Новости, 23.09.2022
В Анкаре заявили об необоснованности обвинений в использовании "Мира"
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что обвинения к Турции по использованию карты "Мир" в стране не обоснованы, Анкара ищет... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:11
2022-09-23T22:11
ибрагим калын
анкара (провинция)
сша
великобритания
санкции в отношении россии
турция
карта "мир"
платежная система "мир"
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что обвинения к Турции по использованию карты "Мир" в стране не обоснованы, Анкара ищет альтернативные пути.Эрдоган ранее заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"."Нет оснований для обвинений. Мы не можем запретить приезд российских туристов. Что может быть основой для санкций? Турист приезжает, оплачивает своё питание в кафе, проживание", - сказал Калын в интервью телеканалу NTV.На вопрос ведущего, будет ли система "Мир" действовать в Турции, как и прежде, будут ли какие-либо изменения, Калын сказал, что банки рассматривают различные варианты."Банки ищут различные альтернативы", - сказал Калын.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html
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ибрагим калын, анкара (провинция), сша, великобритания, санкции в отношении россии, турция, карта "мир", платежная система "мир", россия
Ибрагим Калын, Анкара (провинция), США, Великобритания, Санкции в отношении России, Турция, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Россия
22:11 23.09.2022
 
В Анкаре заявили об необоснованности обвинений в использовании "Мира"

В Анкаре заявили, что обвинения к Турции по использованию карты "Мир" не обоснованы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкИнформация о приеме к оплате карты "МИР"
Информация о приеме к оплате карты МИР - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Информация о приеме к оплате карты "МИР" . Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что обвинения к Турции по использованию карты "Мир" в стране не обоснованы, Анкара ищет альтернативные пути.
Эрдоган ранее заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир".
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 21:30
В Турции обсудили альтернативы карте "Мир"
"Нет оснований для обвинений. Мы не можем запретить приезд российских туристов. Что может быть основой для санкций? Турист приезжает, оплачивает своё питание в кафе, проживание", - сказал Калын в интервью телеканалу NTV.
На вопрос ведущего, будет ли система "Мир" действовать в Турции, как и прежде, будут ли какие-либо изменения, Калын сказал, что банки рассматривают различные варианты.
"Банки ищут различные альтернативы", - сказал Калын.
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 18:59
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
 
Ибрагим КалынАнкара (провинция)СШАВеликобританияСанкции в отношении РоссииТурцияКарта "Мир"Платежная система "Мир"Россия
 
 
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