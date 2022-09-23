https://ria.ru/20220923/turtsiya-1818834498.html

СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"

СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"

США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", пишет в пятницу газета Yeni Şafak. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T07:19

2022-09-23T07:19

2022-09-23T08:41

турция

сша

санкции в отношении россии

в мире

россия

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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", пишет в пятницу газета Yeni Şafak.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране. Газета отмечает, что позиция Турции, которая соблюдает лишь санкции, введенные ООН, не меняется уже много лет. Три банка (Зираат, Халк и Вакиф), которым отдают предпочтение большинство пользователей карт "Мир", продолжают их прием, добавляется в статьеТурецкие банки начали принимать карты "Мир" с 2019 года. В понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир". Решение они обосновали антироссийскими санкциями США и Великобритании. Обслуживание также прекратили Халык банк в Казахстане и вьетнамский банк BIDV.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.

https://ria.ru/20220922/mir-1818630853.html

турция

сша

россия

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Максим Горбачев

турция, сша, санкции в отношении россии, в мире, россия