https://ria.ru/20220923/turtsiya-1818834498.html
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"
США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", пишет в пятницу газета Yeni Şafak. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T07:19
2022-09-23T07:19
2022-09-23T08:41
турция
сша
санкции в отношении россии
в мире
россия
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", пишет в пятницу газета Yeni Şafak.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране. Газета отмечает, что позиция Турции, которая соблюдает лишь санкции, введенные ООН, не меняется уже много лет. Три банка (Зираат, Халк и Вакиф), которым отдают предпочтение большинство пользователей карт "Мир", продолжают их прием, добавляется в статьеТурецкие банки начали принимать карты "Мир" с 2019 года. В понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир". Решение они обосновали антироссийскими санкциями США и Великобритании. Обслуживание также прекратили Халык банк в Казахстане и вьетнамский банк BIDV.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.
https://ria.ru/20220922/mir-1818630853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, санкции в отношении россии, в мире, россия
Турция, США, Санкции в отношении России, В мире, Россия
07:19 23.09.2022 (обновлено: 08:41 23.09.2022)
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"
Yeni Şafak: США пригрозили турецким банкам санкциями за использование карт "Мир"
АНКАРА, 23 сен — РИА Новости.
США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", пишет
в пятницу газета Yeni Şafak.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российских карт "Мир" в стране.
"США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир", — сообщает издание.
Газета отмечает, что позиция Турции, которая соблюдает лишь санкции, введенные ООН, не меняется уже много лет. Три банка (Зираат, Халк и Вакиф), которым отдают предпочтение большинство пользователей карт "Мир", продолжают их прием, добавляется в статье
Турецкие банки начали принимать карты "Мир" с 2019 года. В понедельник турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщили РИА Новости о прекращении обслуживания карт "Мир". Решение они обосновали антироссийскими санкциями США
и Великобритании
. Обслуживание также прекратили Халык банк в Казахстане
и вьетнамский банк BIDV.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы, прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.