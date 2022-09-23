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ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак - РИА Новости, 23.09.2022
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ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак
ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак - РИА Новости, 23.09.2022
ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика", сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:36
2022-09-23T17:36
андрей турчак
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
нато
в мире
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика", сообщила пресс-служба партии."В эти дни Россия становится больше. И "Единая Россия" тоже становится больше. 42 тысячи заявлений о вступлении в нашу партию написали члены движения "Донецкая республика" - наши давние друзья и партнеры в Донбассе", - приводит пресс-служба заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.Он отметил, что партия с радостью приняла новых членов, и вручил новым членам партбилеты."Для партии это самое ценное приобретение: представители "Донецкой республики" активно работают в ДНР, этих людей знают и уважают за реальную помощь. Они владеют ситуацией на местах, хорошо знают проблемы и вопросы, волнующие жителей республики. Для нас важен каждый такой человек", - сообщил Турчак.Секретарь генсовета ЕР также подчеркнул, что после референдума новые члены партии станут реальной опорой партии в регионе."Вместе будем налаживать новую мирную жизнь" , - добавил Турчак.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818997487.html
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донецкая народная республика
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андрей турчак, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, нато, в мире, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Андрей Турчак, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, НАТО, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
17:36 23.09.2022
 
ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак

Турчак: ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика", сообщила пресс-служба партии.
"В эти дни Россия становится больше. И "Единая Россия" тоже становится больше. 42 тысячи заявлений о вступлении в нашу партию написали члены движения "Донецкая республика" - наши давние друзья и партнеры в Донбассе", - приводит пресс-служба заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:55
Беженцы из Донбасса рассказали, что участвуют в референдуме ради мира
Он отметил, что партия с радостью приняла новых членов, и вручил новым членам партбилеты.
"Для партии это самое ценное приобретение: представители "Донецкой республики" активно работают в ДНР, этих людей знают и уважают за реальную помощь. Они владеют ситуацией на местах, хорошо знают проблемы и вопросы, волнующие жителей республики. Для нас важен каждый такой человек", - сообщил Турчак.
Секретарь генсовета ЕР также подчеркнул, что после референдума новые члены партии станут реальной опорой партии в регионе.
"Вместе будем налаживать новую мирную жизнь" , - добавил Турчак.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
Андрей ТурчакВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияНАТОВ миреРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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