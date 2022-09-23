ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак
Турчак: ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика", сообщила пресс-служба партии.
"В эти дни Россия становится больше. И "Единая Россия" тоже становится больше. 42 тысячи заявлений о вступлении в нашу партию написали члены движения "Донецкая республика" - наши давние друзья и партнеры в Донбассе", - приводит пресс-служба заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
Он отметил, что партия с радостью приняла новых членов, и вручил новым членам партбилеты.
"Для партии это самое ценное приобретение: представители "Донецкой республики" активно работают в ДНР, этих людей знают и уважают за реальную помощь. Они владеют ситуацией на местах, хорошо знают проблемы и вопросы, волнующие жителей республики. Для нас важен каждый такой человек", - сообщил Турчак.
Секретарь генсовета ЕР также подчеркнул, что после референдума новые члены партии станут реальной опорой партии в регионе.
"Вместе будем налаживать новую мирную жизнь" , - добавил Турчак.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.