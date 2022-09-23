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ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак

ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак - РИА Новости, 23.09.2022

ЕР получила 42 тысячи заявок о вступлении, заявил Турчак

Партия "Единая Россия" получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика", сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:36

2022-09-23T17:36

2022-09-23T17:36

андрей турчак

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 42 тысячи заявок о вступлении от членов движения "Донецкая республика", сообщила пресс-служба партии."В эти дни Россия становится больше. И "Единая Россия" тоже становится больше. 42 тысячи заявлений о вступлении в нашу партию написали члены движения "Донецкая республика" - наши давние друзья и партнеры в Донбассе", - приводит пресс-служба заявление секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.Он отметил, что партия с радостью приняла новых членов, и вручил новым членам партбилеты."Для партии это самое ценное приобретение: представители "Донецкой республики" активно работают в ДНР, этих людей знают и уважают за реальную помощь. Они владеют ситуацией на местах, хорошо знают проблемы и вопросы, волнующие жителей республики. Для нас важен каждый такой человек", - сообщил Турчак.Секретарь генсовета ЕР также подчеркнул, что после референдума новые члены партии станут реальной опорой партии в регионе."Вместе будем налаживать новую мирную жизнь" , - добавил Турчак.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818997487.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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