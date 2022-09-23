https://ria.ru/20220923/tsifrovizatsiya-1818827783.html

СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро

СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро

Еврокомиссия предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T03:29

2022-09-23T03:29

2022-09-23T03:34

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.Отмечается, что, в соответствии с предложением, ЕС стремится содействовать обмену данными по использованию электричества, начиная с 2024 года, чтобы помочь повысить гибкость энергетических рынков региона, например, позволяя солнечным батареям и электромобилям возвращать энергию в сеть.Согласно документу, региону нужно установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий к 2027 году и на всех новых жилых домах к 2029 году, а также установить 10 миллионов тепловых насосов в течение следующих пяти лет и вывести на дороги 30 миллионов автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2030 году.Как передает агентство со ссылкой на дипломатов из ЕС, комиссия намерена опубликовать 28 сентября документ, в котором подробно описываются шаги по снижению волатильности и увеличению объема торгов на энергетических рынках после того, как рост цен привел к резкому увеличению маржинальных требований, в дополнение к мерам, которые блок может принять для снижения цен на топливо.Отмечается, что 30 сентября министры энергетики должны обсудить предложения о введении налога на сверхприбыль для производителей недорогой электроэнергии и сокращении спроса на электроэнергию, особенно в часы пик.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

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Максим Горбачев

россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире