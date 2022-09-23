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СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро
СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро
Еврокомиссия предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T03:29
2022-09-23T03:29
2022-09-23T03:34
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еврокомиссия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.Отмечается, что, в соответствии с предложением, ЕС стремится содействовать обмену данными по использованию электричества, начиная с 2024 года, чтобы помочь повысить гибкость энергетических рынков региона, например, позволяя солнечным батареям и электромобилям возвращать энергию в сеть.Согласно документу, региону нужно установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий к 2027 году и на всех новых жилых домах к 2029 году, а также установить 10 миллионов тепловых насосов в течение следующих пяти лет и вывести на дороги 30 миллионов автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2030 году.Как передает агентство со ссылкой на дипломатов из ЕС, комиссия намерена опубликовать 28 сентября документ, в котором подробно описываются шаги по снижению волатильности и увеличению объема торгов на энергетических рынках после того, как рост цен привел к резкому увеличению маржинальных требований, в дополнение к мерам, которые блок может принять для снижения цен на топливо.Отмечается, что 30 сентября министры энергетики должны обсудить предложения о введении налога на сверхприбыль для производителей недорогой электроэнергии и сокращении спроса на электроэнергию, особенно в часы пик.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
03:29 23.09.2022 (обновлено: 03:34 23.09.2022)
СМИ: в цифровизацию энергосистемы Евросоюза инвестируют 565 миллиардов евро
Bloomberg: ЕК предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Еврокомиссия предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро, передает
агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.
"План действий "Цифровизация энергетической системы", который будет обнародован Еврокомиссией на следующей неделе, потребует инвестиций в инфраструктуру на сумму 565 миллиардов евро к концу десятилетия для реализации экологических планов и прекращения зависимости от российского ископаемого топлива", - передает агентство.
Отмечается, что, в соответствии с предложением, ЕС стремится содействовать обмену данными по использованию электричества, начиная с 2024 года, чтобы помочь повысить гибкость энергетических рынков региона, например, позволяя солнечным батареям и электромобилям возвращать энергию в сеть.
Согласно документу, региону нужно установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий к 2027 году и на всех новых жилых домах к 2029 году, а также установить 10 миллионов тепловых насосов в течение следующих пяти лет и вывести на дороги 30 миллионов автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2030 году.
Как передает агентство со ссылкой на дипломатов из ЕС, комиссия намерена опубликовать 28 сентября документ, в котором подробно описываются шаги по снижению волатильности и увеличению объема торгов на энергетических рынках после того, как рост цен привел к резкому увеличению маржинальных требований, в дополнение к мерам, которые блок может принять для снижения цен на топливо.
Отмечается, что 30 сентября министры энергетики должны обсудить предложения о введении налога на сверхприбыль для производителей недорогой электроэнергии и сокращении спроса на электроэнергию, особенно в часы пик.
После начала российской военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.