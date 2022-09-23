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Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом - РИА Новости, 23.09.2022
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Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом
Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом - РИА Новости, 23.09.2022
Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, предрек трибунал над властями Украины. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:51
2022-09-23T15:59
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, предрек трибунал над властями Украины."Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — заявил дипломат РИА Новости.Так он прокомментировал высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поддержавшего идею создать трибунал для граждан России за действия на Украине. При этом он не уточнил, кто именно в его представлении должен пойти под суд, и никак не прокомментировал военные преступления самой Украины.Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля, рекомендовал ему обратить внимание на преступления киевского режима начиная с 2014 года. Он также добавил, что из-за своих предыдущих высказываний глава евродипломатии не пользуется в России авторитетом.Некоторое время назад критику вызвал комментарий Борреля в Twitter о событиях на Украине: "Эта война должна быть выиграна на поле боя".
https://ria.ru/20220907/kiev-1815090498.html
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
05:51 23.09.2022 (обновлено: 15:59 23.09.2022)
 
Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом

Постпред при ЕС Чижов заявил, что трибунал будет не для россиян, а для киевского режима

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, предрек трибунал над властями Украины.
"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — заявил дипломат РИА Новости.
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Так он прокомментировал высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поддержавшего идею создать трибунал для граждан России за действия на Украине. При этом он не уточнил, кто именно в его представлении должен пойти под суд, и никак не прокомментировал военные преступления самой Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля, рекомендовал ему обратить внимание на преступления киевского режима начиная с 2014 года. Он также добавил, что из-за своих предыдущих высказываний глава евродипломатии не пользуется в России авторитетом.
Некоторое время назад критику вызвал комментарий Борреля в Twitter о событиях на Украине: "Эта война должна быть выиграна на поле боя".
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