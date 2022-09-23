https://ria.ru/20220923/tribunal-1818830986.html

Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом

Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом - РИА Новости, 23.09.2022

Чижов в ответ на слова Борреля пообещал трибунал над киевским режимом

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, предрек трибунал над властями Украины. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T05:51

2022-09-23T05:51

2022-09-23T15:59

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, завершающий свою миссию в Брюсселе, предрек трибунал над властями Украины."Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — заявил дипломат РИА Новости.Так он прокомментировал высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, поддержавшего идею создать трибунал для граждан России за действия на Украине. При этом он не уточнил, кто именно в его представлении должен пойти под суд, и никак не прокомментировал военные преступления самой Украины.Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на заявление Борреля, рекомендовал ему обратить внимание на преступления киевского режима начиная с 2014 года. Он также добавил, что из-за своих предыдущих высказываний глава евродипломатии не пользуется в России авторитетом.Некоторое время назад критику вызвал комментарий Борреля в Twitter о событиях на Украине: "Эта война должна быть выиграна на поле боя".

https://ria.ru/20220907/kiev-1815090498.html

https://ria.ru/20220920/tribunal-1818166639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина