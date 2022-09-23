https://ria.ru/20220923/travnikov-1818951120.html
Глава Новосибирской области поздравил жителей с 85-летием региона
Глава Новосибирской области поздравил жителей с 85-летием региона - РИА Новости, 23.09.2022
Глава Новосибирской области поздравил жителей с 85-летием региона
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с 85-летием региона, отметив объединяющее значение юбилейных мероприятий, сообщает... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:03
2022-09-23T15:03
2022-09-23T15:03
новосибирская область
андрей травников
общество
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с 85-летием региона, отметив объединяющее значение юбилейных мероприятий, сообщает облправительство.В пятницу в государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоялось торжественное собрание, посвященное отмечаемому в эти дни юбилею Новосибирской области – крупнейшему деловому, торгово-финансовому, научно-промышленному, транспортному и культурному центру Сибири."За счет того, что мы такие разные, но желающие сделать что-то особенное и лучше других, за счет того, что мы гордимся не только своими достижениями, но готовы поддержать друг друга и гордится общим результатом, мы не останавливаемся на достигнутом. Эта особенность нашего региона, а вернее, тех людей, которых собрала Новосибирская область, помогает нам двигаться быстрее, какие бы тяжелые этапы истории мы не переживали", - сказал Травников.Глава региона отметил объединяющее значение юбилейных мероприятий и подчеркнул, что в первую очередь жителей Новосибирской области объединяют их совместные дела и достижения, которые дают повод для гордости."Сегодня тоже непростой день: он сложный, с новыми вызовами, проблемами, тревогами. Мне кажется, что благодаря уникальной способности новосибирцев, уникальному сочетанию разных качеств, многообразию мы можем и эти трудности преодолеть, а вызовами воспользоваться для дальнейшего роста", - сказал он.Новосибирская область была образована 28 сентября 1937 года. В настоящее время это ключевой регион Сибири с населением более 2,75 миллиона человек. В радиусе 700 километров проживают 13 миллионов человек – почти половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск — третий по численности в России и крупнейший мегаполис страны за Уралом.
https://ria.ru/20220923/gazifikatsiya-1818832520.html
https://ria.ru/20220917/feyerverk-1817516057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, андрей травников, общество, новосибирск
Новосибирская область, Андрей Травников, Общество, Новосибирск
Глава Новосибирской области поздравил жителей с 85-летием региона
Губернатор Новосибирской области Травников поздравил жителей с 85-летием региона
НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с 85-летием региона, отметив объединяющее значение юбилейных мероприятий, сообщает
облправительство.
В пятницу в государственном концертном зале имени Арнольда Каца
состоялось торжественное собрание, посвященное отмечаемому в эти дни юбилею Новосибирской области – крупнейшему деловому, торгово-финансовому, научно-промышленному, транспортному и культурному центру Сибири.
"За счет того, что мы такие разные, но желающие сделать что-то особенное и лучше других, за счет того, что мы гордимся не только своими достижениями, но готовы поддержать друг друга и гордится общим результатом, мы не останавливаемся на достигнутом. Эта особенность нашего региона, а вернее, тех людей, которых собрала Новосибирская область, помогает нам двигаться быстрее, какие бы тяжелые этапы истории мы не переживали", - сказал Травников.
Глава региона отметил объединяющее значение юбилейных мероприятий и подчеркнул, что в первую очередь жителей Новосибирской области объединяют их совместные дела и достижения, которые дают повод для гордости.
"Сегодня тоже непростой день: он сложный, с новыми вызовами, проблемами, тревогами. Мне кажется, что благодаря уникальной способности новосибирцев, уникальному сочетанию разных качеств, многообразию мы можем и эти трудности преодолеть, а вызовами воспользоваться для дальнейшего роста", - сказал он.
Новосибирская область была образована 28 сентября 1937 года. В настоящее время это ключевой регион Сибири с населением более 2,75 миллиона человек. В радиусе 700 километров проживают 13 миллионов человек – почти половина населения Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск
— третий по численности в России
и крупнейший мегаполис страны за Уралом
.