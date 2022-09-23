https://ria.ru/20220923/toyota-1818906681.html
Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ
Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ
Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:46
2022-09-23T12:46
2022-09-23T12:46
экономика
авто
россия
санкт-петербург
toyota (автомобиль)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится", - пишет издание в пятницу. Уточняется, что площадка находилась в простое с начала марта.Компания также оптимизирует деятельность московского офиса. По словам источников газеты, сотрудникам как завода, так и офиса будут предложены повышенные выплаты. Ряд из собеседников издания говорит о том, что они будут начинаться от 12 окладов.В то же время для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, так как компания продолжит оказывать послепродажное обслуживание, считают собеседники газеты. Работу дилерской сети это решение не также затрагивает.Отмечается, что импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор приостановлен, при этом компания не уходит из страны.
https://ria.ru/20220818/avtogiganty-1810275799.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, россия, санкт-петербург, toyota (автомобиль)
Экономика, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Toyota (автомобиль)
Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ
"Коммерсант": Toyota закрывает завод в Петербурге из-за сложностей с комплектующими
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, сообщает газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники.
"Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится", - пишет издание в пятницу. Уточняется, что площадка находилась в простое с начала марта.
Компания также оптимизирует деятельность московского офиса. По словам источников газеты, сотрудникам как завода, так и офиса будут предложены повышенные выплаты. Ряд из собеседников издания говорит о том, что они будут начинаться от 12 окладов.
В то же время для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, так как компания продолжит оказывать послепродажное обслуживание, считают собеседники газеты. Работу дилерской сети это решение не также затрагивает.
Отмечается, что импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор приостановлен, при этом компания не уходит из страны.