https://ria.ru/20220923/toyota-1818906681.html

Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ

Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2022

Toyota закрывает завод в России, пишут СМИ

Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:46

2022-09-23T12:46

2022-09-23T12:46

экономика

авто

россия

санкт-петербург

toyota (автомобиль)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Toyota закрывает завод в Шушарах (на юге Санкт-Петербурга) из-за сложностей в поставках комплектующих, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится", - пишет издание в пятницу. Уточняется, что площадка находилась в простое с начала марта.Компания также оптимизирует деятельность московского офиса. По словам источников газеты, сотрудникам как завода, так и офиса будут предложены повышенные выплаты. Ряд из собеседников издания говорит о том, что они будут начинаться от 12 окладов.В то же время для владельцев автомобилей Toyota и Lexus ничего не изменится, так как компания продолжит оказывать послепродажное обслуживание, считают собеседники газеты. Работу дилерской сети это решение не также затрагивает.Отмечается, что импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор приостановлен, при этом компания не уходит из страны.

https://ria.ru/20220818/avtogiganty-1810275799.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, санкт-петербург, toyota (автомобиль)