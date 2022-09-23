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Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна - РИА Новости, 23.09.2022
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Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна
Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна - РИА Новости, 23.09.2022
Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна
Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о формировании нового тайфуна "Талас" к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T05:27
2022-09-23T05:27
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ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о формировании нового тайфуна "Талас" к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от другого мощного тайфуна "Нанмадол".По данным метеорологов, в настоящее время давление в центре тайфуна, получившего в Японии 15-й порядковый номер, составляет 1000 гектопаскалей. Сила ветра достигает 18 метров в секунду, а при порывах - 25 метров в секунду. Циклон продвигается на север в сторону основного японского острова Хонсю со скоростью около 20 километров в час.Ожидается, что к вечеру пятницы тайфун подойдет к префектуре Миэ, а затем изменит направление на северо-восточное, захватив районы вдоль юго-восточного и восточного побережья, а также столичный регион. В зоне прохождения циклона ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков за 24 часа. В связи с приближением тайфуна при канцелярии премьер-министра был создан центр по сбору и анализу информации.
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в мире, япония
В мире, Япония
05:27 23.09.2022
 
Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна

Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна "Талас"

© AP Photo / Mark BakerМужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна
Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Mark Baker
Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о формировании нового тайфуна "Талас" к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от другого мощного тайфуна "Нанмадол".
По данным метеорологов, в настоящее время давление в центре тайфуна, получившего в Японии 15-й порядковый номер, составляет 1000 гектопаскалей. Сила ветра достигает 18 метров в секунду, а при порывах - 25 метров в секунду. Циклон продвигается на север в сторону основного японского острова Хонсю со скоростью около 20 километров в час.
Тайфун Нанмадол в Японии - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 12:51
В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна
Ожидается, что к вечеру пятницы тайфун подойдет к префектуре Миэ, а затем изменит направление на северо-восточное, захватив районы вдоль юго-восточного и восточного побережья, а также столичный регион. В зоне прохождения циклона ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков за 24 часа. В связи с приближением тайфуна при канцелярии премьер-министра был создан центр по сбору и анализу информации.
 
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