https://ria.ru/20220923/tayfun-1818830546.html

Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна

Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна - РИА Новости, 23.09.2022

Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна

Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о формировании нового тайфуна "Талас" к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T05:27

2022-09-23T05:27

2022-09-23T05:27

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япония

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ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о формировании нового тайфуна "Талас" к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от другого мощного тайфуна "Нанмадол".По данным метеорологов, в настоящее время давление в центре тайфуна, получившего в Японии 15-й порядковый номер, составляет 1000 гектопаскалей. Сила ветра достигает 18 метров в секунду, а при порывах - 25 метров в секунду. Циклон продвигается на север в сторону основного японского острова Хонсю со скоростью около 20 километров в час.Ожидается, что к вечеру пятницы тайфун подойдет к префектуре Миэ, а затем изменит направление на северо-восточное, захватив районы вдоль юго-восточного и восточного побережья, а также столичный регион. В зоне прохождения циклона ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков за 24 часа. В связи с приближением тайфуна при канцелярии премьер-министра был создан центр по сбору и анализу информации.

https://ria.ru/20220918/tayfun-1817654049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония