Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна
Метеорологи предупредили о приближении к Японии нового тайфуна "Талас"
© AP Photo / Mark BakerМужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна
© AP Photo / Mark Baker
Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна. Архивное фото
ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о формировании нового тайфуна "Талас" к юго-западу от острова Кюсю, пострадавшего на прошлой неделе от другого мощного тайфуна "Нанмадол".
По данным метеорологов, в настоящее время давление в центре тайфуна, получившего в Японии 15-й порядковый номер, составляет 1000 гектопаскалей. Сила ветра достигает 18 метров в секунду, а при порывах - 25 метров в секунду. Циклон продвигается на север в сторону основного японского острова Хонсю со скоростью около 20 километров в час.
18 сентября, 12:51В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна
Ожидается, что к вечеру пятницы тайфун подойдет к префектуре Миэ, а затем изменит направление на северо-восточное, захватив районы вдоль юго-восточного и восточного побережья, а также столичный регион. В зоне прохождения циклона ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков за 24 часа. В связи с приближением тайфуна при канцелярии премьер-министра был создан центр по сбору и анализу информации.