Рейтинг@Mail.ru
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы" - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/tanki-1818820103.html
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы"
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы" - РИА Новости, 23.09.2022
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы"
Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:28
2022-09-23T01:25
в мире
владимир зеленский
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки.По его словам, Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но "чтобы ей одержать победу", ей нужно больше."Великобритания передала нам очень много, США дали нам многое, не нужно себя сравнивать с другими государствами. Германия отдала нам очень хорошую технику, мы благодарны за Mars II, за финансовую поддержку... и мы не сравниваем эту поддержку с поддержкой других стран. Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков. Германия - самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример", - сказал Зеленский.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе - только вместе с союзниками.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220918/trebovanie-1817677268.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, германия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Германия, Украина
00:28 23.09.2022 (обновлено: 01:25 23.09.2022)
 
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы"

Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников и поставить танки для "победы"

© AP Photo / Andrew KravchenkoЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки.
"Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей... тогда дайте нам эту технику... Если вы этого не хотите - это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша - нет, каждый должен брать на себя ответственность. Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", - сказал Зеленский в видеоинтервью немецкой газете Bild.
По его словам, Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но "чтобы ей одержать победу", ей нужно больше.
"Великобритания передала нам очень много, США дали нам многое, не нужно себя сравнивать с другими государствами. Германия отдала нам очень хорошую технику, мы благодарны за Mars II, за финансовую поддержку... и мы не сравниваем эту поддержку с поддержкой других стран. Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков. Германия - самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример", - сказал Зеленский.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе - только вместе с союзниками.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 15:59
Минобороны Германии отказалось выполнить требование Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала