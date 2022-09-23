00:28 23.09.2022 (обновлено: 01:25 23.09.2022)
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы"
Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников и поставить танки для "победы"
© AP Photo / Andrew KravchenkoЗеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки.
"Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей... тогда дайте нам эту технику... Если вы этого не хотите - это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша - нет, каждый должен брать на себя ответственность. Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", - сказал Зеленский в видеоинтервью немецкой газете Bild.
По его словам, Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но "чтобы ей одержать победу", ей нужно больше.
"Великобритания передала нам очень много, США дали нам многое, не нужно себя сравнивать с другими государствами. Германия отдала нам очень хорошую технику, мы благодарны за Mars II, за финансовую поддержку... и мы не сравниваем эту поддержку с поддержкой других стран. Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков. Германия - самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример", - сказал Зеленский.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе - только вместе с союзниками.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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