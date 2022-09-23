https://ria.ru/20220923/tanki-1818820103.html

Зеленский потребовал от Германии танки для "победы"

Зеленский потребовал от Германии танки для "победы" - РИА Новости, 23.09.2022

Зеленский потребовал от Германии танки для "победы"

Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:28

2022-09-23T00:28

2022-09-23T01:25

в мире

владимир зеленский

германия

украина

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки.По его словам, Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но "чтобы ей одержать победу", ей нужно больше."Великобритания передала нам очень много, США дали нам многое, не нужно себя сравнивать с другими государствами. Германия отдала нам очень хорошую технику, мы благодарны за Mars II, за финансовую поддержку... и мы не сравниваем эту поддержку с поддержкой других стран. Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков. Германия - самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример", - сказал Зеленский.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе - только вместе с союзниками.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220918/trebovanie-1817677268.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир зеленский, германия, украина