https://ria.ru/20220923/sud-1818999229.html
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест - РИА Новости, 23.09.2022
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:02
2022-09-23T17:02
2022-09-23T17:02
россия
происшествия
станислав смирнов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Смирнова Станислава Вячеславовича сроком до 21 ноября 2022 года", - сказала она.Ему предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.В столичном главке СК РФ сообщили о задержании Смирнова накануне. По версии следствия, он в сентябре 2021 года потребовал от знакомой 5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве ее сына на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья. Деньги он получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.По данным источника РИА Новости, при обысках дома у Смирнова нашли более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220922/smirnov-1818762375.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, станислав смирнов, московская область (подмосковье)
Россия, Происшествия, Станислав Смирнов, Московская область (Подмосковье)
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест
Суд отправил главного подмосковного нотариуса Смирнова под домашний арест за взятку
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова
меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Смирнова Станислава Вячеславовича сроком до 21 ноября 2022 года", - сказала она.
Ему предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.
В столичном главке СК РФ сообщили о задержании Смирнова накануне. По версии следствия, он в сентябре 2021 года потребовал от знакомой 5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве ее сына на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья. Деньги он получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.
По данным источника РИА Новости, при обысках дома у Смирнова нашли более 20 миллионов рублей.