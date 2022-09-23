https://ria.ru/20220923/sud-1818999229.html

Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест

Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест - РИА Новости, 23.09.2022

Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:02

2022-09-23T17:02

2022-09-23T17:02

россия

происшествия

станислав смирнов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Смирнова Станислава Вячеславовича сроком до 21 ноября 2022 года", - сказала она.Ему предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.В столичном главке СК РФ сообщили о задержании Смирнова накануне. По версии следствия, он в сентябре 2021 года потребовал от знакомой 5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве ее сына на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья. Деньги он получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.По данным источника РИА Новости, при обысках дома у Смирнова нашли более 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220922/smirnov-1818762375.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, станислав смирнов, московская область (подмосковье)