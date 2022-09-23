Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/sud-1818999229.html
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест - РИА Новости, 23.09.2022
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:02
2022-09-23T17:02
россия
происшествия
станислав смирнов
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_0:89:1695:1042_1920x0_80_0_0_9d85e46a5f4cef931b69acf97accd253.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Смирнова Станислава Вячеславовича сроком до 21 ноября 2022 года", - сказала она.Ему предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.В столичном главке СК РФ сообщили о задержании Смирнова накануне. По версии следствия, он в сентябре 2021 года потребовал от знакомой 5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве ее сына на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья. Деньги он получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.По данным источника РИА Новости, при обысках дома у Смирнова нашли более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220922/smirnov-1818762375.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_94:0:1599:1129_1920x0_80_0_0_eaa82b81c3e8a1eaa8b6697f8433aab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, станислав смирнов, московская область (подмосковье)
Россия, Происшествия, Станислав Смирнов, Московская область (Подмосковье)
17:02 23.09.2022
 
Суд отправил главного подмосковного нотариуса под домашний арест

Суд отправил главного подмосковного нотариуса Смирнова под домашний арест за взятку

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Смирнова Станислава Вячеславовича сроком до 21 ноября 2022 года", - сказала она.
Ему предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.
В столичном главке СК РФ сообщили о задержании Смирнова накануне. По версии следствия, он в сентябре 2021 года потребовал от знакомой 5 миллионов рублей за помощь в трудоустройстве ее сына на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья. Деньги он получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.
По данным источника РИА Новости, при обысках дома у Смирнова нашли более 20 миллионов рублей.
Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 18:25
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело
 
РоссияПроисшествияСтанислав СмирновМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала