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Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать - РИА Новости, 23.09.2022
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Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать - РИА Новости, 23.09.2022
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать
Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:54
2022-09-23T16:54
единая россия
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправок в ТК РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации."Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности", - отмечается в тексте поправок.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается, указывается там.
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единая россия, общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Единая Россия, Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
16:54 23.09.2022
 
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать

Стаж мобилизованного сотрудника будет засчитываться в соответствии с поправками в ТК

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправок в ТК РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
"Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности", - отмечается в тексте поправок.
Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается, указывается там.
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:48
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников
 
Единая РоссияОбществоГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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