https://ria.ru/20220923/stazh-1818996974.html

Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать

Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать - РИА Новости, 23.09.2022

Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать

Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:54

2022-09-23T16:54

2022-09-23T16:54

единая россия

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправок в ТК РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации."Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности", - отмечается в тексте поправок.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается, указывается там.

https://ria.ru/20220923/uvolnenie-1818995027.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

единая россия, общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии