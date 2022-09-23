https://ria.ru/20220923/stazh-1818996974.html
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать - РИА Новости, 23.09.2022
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать
Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:54
2022-09-23T16:54
2022-09-23T16:54
единая россия
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправок в ТК РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации."Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности", - отмечается в тексте поправок.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается, указывается там.
https://ria.ru/20220923/uvolnenie-1818995027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Единая Россия, Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
Трудовой стаж мобилизованного сотрудника продолжат засчитывать
Стаж мобилизованного сотрудника будет засчитываться в соответствии с поправками в ТК
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора, указывается в тексте поправок в ТК РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу "Единая Россия
" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
"Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности", - отмечается в тексте поправок.
Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается, указывается там.