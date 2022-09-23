https://ria.ru/20220923/ssha-1819079855.html

США разрешили поставки коммуникационных услуг в Иран после просьбы Маска

США разрешили поставки коммуникационных услуг в Иран после просьбы Маска - РИА Новости, 23.09.2022

США разрешили поставки коммуникационных услуг в Иран после просьбы Маска

Американские власти разрешили отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран, сообщило в пятницу министерство финансов США на фоне просьбы американского... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:39

2022-09-23T21:39

2022-09-23T21:39

в мире

технологии

илон маск

иран

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министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американские власти разрешили отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран, сообщило в пятницу министерство финансов США на фоне просьбы американского предпринимателя Илона Маска сделать исключение из антииранских санкций для его сервиса Starlink, чтобы обеспечить иранцев спутниковым интернетом."Генеральная лицензия разрешает возмездные или безвозмездные услуги по экспорту и реэкспорту, напрямую или опосредованно из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, в Иран коммуникационной связи посредствам Интернета", - говорится в сообщении.Кроме того, разрешены поставки программного обеспечения для предоставления указанных коммуникационных услуг.Во вторник Маск сообщил о намерении просить власти США сделать исключение из антииранских санкций для его сервиса Starlink.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков.Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.

https://ria.ru/20220923/sdelka-1818825454.html

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в мире, технологии, илон маск, иран, сша, министерство финансов сша, spacex