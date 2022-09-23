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В США придумали план, как спастись от Байдена - РИА Новости, 23.09.2022
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В США придумали план, как спастись от Байдена
В США придумали план, как спастись от Байдена - РИА Новости, 23.09.2022
В США придумали план, как спастись от Байдена
Конгресс США должен принять закон, ограничивающий власть Вашингтона, чтобы спасти страну от разорительных инициатив президента США Джо Байдена, написала в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:46
2022-09-23T17:06
в мире
джо байден
сша
конгресс сша
флорида
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конгресс США должен принять закон, ограничивающий власть Вашингтона, чтобы спасти страну от разорительных инициатив президента США Джо Байдена, написала в Newsweek член палаты представителей США Кэт Кэммак.Конгрессвумен привела в пример штат Флорида. Там в 2010 году приняли закон, согласно которому власти штата имеют право отклонить инициативу Вашингтона, стоимость исполнения которой превысит один миллион долларов в сумме за пять лет."Республиканцы в конгрессе должны добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы законодательно обуздать правление Байдена", — заявила в статье Кэммак.По ее мнению, провальная политика Байдена оказывает катастрофическое влияние на доходы американских семей. Растут цены на продукты, коммунальные платежи, увеличивается стоимость повседневной жизни. Белый дом диктует штатам буквально все — "от автомобилей, на которых американцам ездить, до лампочек, которые можно покупать", отметила она.Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа составила до 8,3 процента, ранее аналитики прогнозировали 8,1 процента.
https://ria.ru/20220922/bayden-1818716170.html
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в мире, джо байден, сша, конгресс сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Конгресс США, Флорида
16:46 23.09.2022 (обновлено: 17:06 23.09.2022)
 
В США придумали план, как спастись от Байдена

Конгрессвумен Кэммак призвала законодательно ограничить власть Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Конгресс США должен принять закон, ограничивающий власть Вашингтона, чтобы спасти страну от разорительных инициатив президента США Джо Байдена, написала в Newsweek член палаты представителей США Кэт Кэммак.
Конгрессвумен привела в пример штат Флорида. Там в 2010 году приняли закон, согласно которому власти штата имеют право отклонить инициативу Вашингтона, стоимость исполнения которой превысит один миллион долларов в сумме за пять лет.
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"Республиканцы в конгрессе должны добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы законодательно обуздать правление Байдена", — заявила в статье Кэммак.
По ее мнению, провальная политика Байдена оказывает катастрофическое влияние на доходы американских семей. Растут цены на продукты, коммунальные платежи, увеличивается стоимость повседневной жизни. Белый дом диктует штатам буквально все — "от автомобилей, на которых американцам ездить, до лампочек, которые можно покупать", отметила она.
Ранее член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн заявил, что у американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции. Годовая инфляция в стране по итогам августа составила до 8,3 процента, ранее аналитики прогнозировали 8,1 процента.
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В миреДжо БайденСШАКонгресс СШАФлорида
 
 
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