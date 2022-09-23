https://ria.ru/20220923/ssha-1818970622.html

Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США

Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США - РИА Новости, 23.09.2022

Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США

Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:53

2022-09-23T15:53

2022-09-23T15:53

анатолий антонов

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Сейчас Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько удельных княжеств, разумеется, лишить нас ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена в СБ ООН", - сказал Антонов на конференции "К 60-летию Карибского кризиса".

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анатолий антонов, россия, сша, в мире, оон, совет безопасности оон