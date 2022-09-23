https://ria.ru/20220923/ssha-1818970622.html
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США - РИА Новости, 23.09.2022
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США
Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:53
2022-09-23T15:53
2022-09-23T15:53
анатолий антонов
россия
сша
в мире
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Сейчас Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько удельных княжеств, разумеется, лишить нас ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена в СБ ООН", - сказал Антонов на конференции "К 60-летию Карибского кризиса".
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5a1ba4540ead20dd6884ee4ed4d63ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий антонов, россия, сша, в мире, оон, совет безопасности оон
Анатолий Антонов, Россия, США, В мире, ООН, Совет Безопасности ООН
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США
Посол Антонов: США поставили задачу расчленить Россию и выгнать ее из Совбеза ООН