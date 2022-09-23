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Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США - РИА Новости, 23.09.2022
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Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США - РИА Новости, 23.09.2022
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США
Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:53
2022-09-23T15:53
анатолий антонов
россия
сша
в мире
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Сейчас Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько удельных княжеств, разумеется, лишить нас ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена в СБ ООН", - сказал Антонов на конференции "К 60-летию Карибского кризиса".
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анатолий антонов, россия, сша, в мире, оон, совет безопасности оон
Анатолий Антонов, Россия, США, В мире, ООН, Совет Безопасности ООН
15:53 23.09.2022
 
Посол в Вашингтоне назвал расчленение России задачей США

Посол Антонов: США поставили задачу расчленить Россию и выгнать ее из Совбеза ООН

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон поставил задачу расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия и места в Совбезе ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Сейчас Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант - расчленить, создав на нашей территории несколько удельных княжеств, разумеется, лишить нас ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена в СБ ООН", - сказал Антонов на конференции "К 60-летию Карибского кризиса".
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:00
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
 
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