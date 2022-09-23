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Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
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Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков
Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:38
2022-09-23T15:39
в мире
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны", - сказал он на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.
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в мире, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:38 23.09.2022 (обновлено: 15:39 23.09.2022)
 
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения США и России находятся на околонулевом уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны", - сказал он на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:28
Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков
 
В миреСергей РябковРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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