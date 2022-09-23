https://ria.ru/20220923/ssha-1818964187.html

Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков

Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022

Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков

Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:38

2022-09-23T15:38

2022-09-23T15:39

в мире

сергей рябков

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны", - сказал он на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.

https://ria.ru/20220923/ssha-1818959734.html

россия

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)