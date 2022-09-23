https://ria.ru/20220923/ssha-1818964187.html
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков
Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:38
2022-09-23T15:38
2022-09-23T15:39
в мире
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Отношения США и России сейчас находятся на околонулевом уровне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны", - сказал он на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.
https://ria.ru/20220923/ssha-1818959734.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:38 23.09.2022 (обновлено: 15:39 23.09.2022)
Отношения США и России находятся на околонулевом уровне, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения США и России находятся на околонулевом уровне