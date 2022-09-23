https://ria.ru/20220923/ssha-1818959734.html

Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков

Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022

Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков

Москва реагирует и будет продолжать адекватно реагировать на действия США, в том числе мерами асимметричного характера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:28

2022-09-23T15:28

2022-09-23T15:28

в мире

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва реагирует и будет продолжать адекватно реагировать на действия США, в том числе мерами асимметричного характера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, текущая "линия Вашингтона на задействование в борьбе с российской угрозой" всего арсенала средств давления "была и останется константой американской внешней политики"."Предпринимали и будем предпринимать адекватные меры реагирования, в том числе асимметричного характера", - отметил Рябков, выступая на международной научной конференции "К 60-летию Карибского кризиса".

https://ria.ru/20220923/ssha-1818956399.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)