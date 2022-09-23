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Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
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Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков
Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков
Москва реагирует и будет продолжать адекватно реагировать на действия США, в том числе мерами асимметричного характера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:28
2022-09-23T15:28
в мире
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва реагирует и будет продолжать адекватно реагировать на действия США, в том числе мерами асимметричного характера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, текущая "линия Вашингтона на задействование в борьбе с российской угрозой" всего арсенала средств давления "была и останется константой американской внешней политики"."Предпринимали и будем предпринимать адекватные меры реагирования, в том числе асимметричного характера", - отметил Рябков, выступая на международной научной конференции "К 60-летию Карибского кризиса".
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в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:28 23.09.2022
 
Россия продолжит адекватно реагировать на действия США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия продолжит адекватно реагировать на действия США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москва реагирует и будет продолжать адекватно реагировать на действия США, в том числе мерами асимметричного характера, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, текущая "линия Вашингтона на задействование в борьбе с российской угрозой" всего арсенала средств давления "была и останется константой американской внешней политики".
"Предпринимали и будем предпринимать адекватные меры реагирования, в том числе асимметричного характера", - отметил Рябков, выступая на международной научной конференции "К 60-летию Карибского кризиса".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:17
США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков
 
В миреРоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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