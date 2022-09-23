Рейтинг@Mail.ru
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/ssha-1818958980.html
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков
Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:27
2022-09-23T17:01
в мире
сша
россия
нато
сергей рябков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков."Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах. Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видеосвязи.
https://ria.ru/20220923/krizis-1818955919.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, нато, сергей рябков, украина
В мире, США, Россия, НАТО, Сергей Рябков, Украина
15:27 23.09.2022 (обновлено: 17:01 23.09.2022)
 
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков.
"Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах. Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видеосвязи.
Американский эсминец Барри и советский турбоход Металлург Аносов в период Карибского кризиса - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:16
Совбез призвал активно изучать опыт Карибского кризиса
 
В миреСШАРоссияНАТОСергей РябковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала