https://ria.ru/20220923/ssha-1818958980.html

Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков

Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022

Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков

Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:27

2022-09-23T15:27

2022-09-23T17:01

в мире

сша

россия

нато

сергей рябков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков."Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах. Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видеосвязи.

https://ria.ru/20220923/krizis-1818955919.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, нато, сергей рябков, украина