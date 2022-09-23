https://ria.ru/20220923/ssha-1818958980.html
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков
Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:27
2022-09-23T15:27
2022-09-23T17:01
в мире
сша
россия
нато
сергей рябков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049cdb86f602e86d591e16f266386d89.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины, заявил заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков."Открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в наших интересах. Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине, учитывая неоднократные заявления тамошнего официоза о ненаправлении на Украину американских военнослужащих", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видеосвязи.
https://ria.ru/20220923/krizis-1818955919.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, нато, сергей рябков, украина
В мире, США, Россия, НАТО, Сергей Рябков, Украина
15:27 23.09.2022 (обновлено: 17:01 23.09.2022)
Противостояние с США и НАТО не в интересах России, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России