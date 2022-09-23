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США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
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США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков
США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022
США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков
США в принципе недоговороспособны и прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России и используют ядерный шантаж, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:17
2022-09-23T15:37
в мире
сша
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США в принципе недоговороспособны и прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России и используют ядерный шантаж, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение". В ход пошел и ядерный шантаж", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.
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в мире, сша, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
В мире, США, Киев, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
15:17 23.09.2022 (обновлено: 15:37 23.09.2022)
 
США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков

Рябков: США прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США в принципе недоговороспособны и прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России и используют ядерный шантаж, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение". В ход пошел и ядерный шантаж", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
15:11
Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
 
В миреСШАКиевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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