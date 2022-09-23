https://ria.ru/20220923/ssha-1818956399.html

США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков

США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков - РИА Новости, 23.09.2022

США в принципе недоговороспособны, заявил Рябков

США в принципе недоговороспособны и прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России и используют ядерный шантаж, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:17

2022-09-23T15:17

2022-09-23T15:37

в мире

сша

киев

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США в принципе недоговороспособны и прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России и используют ядерный шантаж, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение". В ход пошел и ядерный шантаж", - сказал Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса. Его выступление транслировалось по видео.

https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818953829.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков