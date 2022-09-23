https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1819091611.html

Спецоперация, 23 сентября: референдум на освобожденных территориях

Спецоперация, 23 сентября: референдум на освобожденных территориях - РИА Новости, 24.09.2022

Спецоперация, 23 сентября: референдум на освобожденных территориях

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях завершился первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России. В течение дня были попытки... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-23T23:39

2022-09-23T23:39

2022-09-24T01:44

специальная военная операция на украине

в мире

виталий милонов

евгений балицкий

андрей турчак

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях завершился первый день голосования на референдуме по вхождению в состав России. В течение дня были попытки провокаций в разных городах, которые отмечали местные чиновники, но серьезных происшествий не было. В России четыре депутата, среди них Виталий Милонов, заявили о желании отправиться в зону проведения спецоперации, а воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ДНР уничтожили более 320 боевиков Украины и наемников, сообщили в российском Минобороны.Ход операцииСекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что получил от четырёх депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ, заявления будут рассмотрены в Минобороны РФ. Депутат Госдумы Виталий Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, заявил РИА Новости, что уже находится в Донбассе, сейчас он занимается гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействует с местными жителями и властями.Минобороны России опубликовало кадры, на которых подразделения Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции отбили атаку украинской бронетехники. Отмечается, что действия украинских военных были своевременно обнаружены беспилотниками. В ходе боевых действий подразделения ВДВ уничтожили более 120 украинских военнослужащих, бронетехнику и легкобронированные машины. Часть украинской боевой техники захвачена десантниками в качестве трофеев.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын призван в армию в рамках частичной мобилизации и уже отправился в расположение воинской части. "Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части", - заявил Аксенов журналистам.Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ДНР уничтожили более 320 боевиков Украины и наемников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Кроме того, уточнили в Минобороны, "в районах города Славянск и населённого пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников, уничтожено более 100 боевиков".Действия украинских войскУкраинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях, свидетельствуют фотографии, переданные в распоряжение РИА Новости самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева. Ранее он уже демонстрировал снимки, свидетельствующие о том, что украинские огневые позиции располагаются в жилых кварталах рядом с домами.Также, как свидетельствуют фотографии Лебедева, украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия.Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Валерий Панчук, планировавший взорвать ЛЭП, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области, признался еще и в совершении двух терактов, которые обошлись без жертв. Он также рассказал, что не смог найти себе подельников в Новой Каховке для совершения терактов, все отказывались, поскольку отношение к России у жителей Херсонской области улучшилось.РеферендумНа территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится 5 дней - до 27 сентября: в последний день - вторник - оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности - на придомовых территориях и по заявлениям на дому. В Запорожской и Херсонской областях вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?", а в ДНР и ЛНР - "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?". Предварительные итоги голосования планируют обнародовать 27-28 сентября.Российские саперы за два дня проверят 10 районов в ЛНР, где откроются 150 более участков для референдума о присоединении региона к Российской Федерации, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Жители Горловки голосовали на референдуме о вхождении ДНР в состав России, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.Беженцы из ДНР и ЛНР, принявшие участие в референдуме в Екатеринбурге, рассказали РИА Новости, что долго ждали этого момента и мечтают, чтобы в их родных городах перестали стрелять. Участковая комиссия в Екатеринбурге была организована на базе Дома добровольцев Свердловской области, с утра пятницы граждане Луганской и Донецкой народных республик приезжают сюда, чтобы принять участие в референдуме.Референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав России дарит надежду на достойную жизнь и безопасность, его ждали давно, рассказали РИА Новости жители Донецка. "Мы давно уже хотим в Россию, мы ждали долго, мучительно. Вы сами видите, какое сейчас положение: нас никто не защитит, кроме России", - сказала местная жительница.Большинство жителей ЛНР и ДНР (97%) накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за их вхождение в состав России, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте. Также, согласно данным ВЦИОМ, почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ.Украинские военные в первый день референдума предприняли попытку обстрела Херсона, но ПВО отразила атаку, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ в случае положительного результата на референдуме может пройти в течение года, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.Предварительная явка на референдуме в Запорожской области составила 20,52%, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. Явка в ДНР на референдуме в первый день голосования составила 23,64%, сообщили в ЦИК республики, там также рассказали, что нарушений в первый день голосования выявлено не было.Освобожденные территорииГруппа украинских диверсантов была обнаружена в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, сообщил журналистам глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Сигнал воздушной тревоги звучал в Новой Каховке, сработало ПВО, прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили власти района. Через несколько часов Новую Каховку обстреляли еще раз, прозвучало опять не менее 10 взрывов.Сотрудники Запорожской АЭС проголосовали на референдуме по вхождению в состав РФ, для них был предусмотрен мобильный участок, сообщила пресс-служба администрации Энергодара.Международная обстановкаНовый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Как отмечает издание, некоторые страны ЕС, в частности, Польша и страны Балтии, требуют принятия новых мер, которые будут направлены на предметы роскоши и сферу информационных технологий.Швейцария не исключает возможности присоединения к санкциям Евросоюза против России, которые могут быть введены из-за референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. "ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.Ряд стран ЕС в рамках новых санкций хотят запретить использование сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Помимо этого, пять стран выступают за запрет на работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций.

https://ria.ru/20220923/ssha-1819091228.html

https://ria.ru/20220923/posol-1819090343.html

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819090035.html

https://ria.ru/20220923/estoniya-1819088300.html

https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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