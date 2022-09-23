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ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022
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ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных
ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022
ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Николаевской области, потери составили более 130... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:40
2022-09-23T17:47
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Николаевской области, потери составили более 130 военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130-ти военнослужащих", - говорится в сводке министерства.Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
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безопасность, николаевская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:40 23.09.2022 (обновлено: 17:47 23.09.2022)
 
ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных

Минобороны России заявило об уничтожении в Николаевской области 130 украинских военных

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Николаевской области, потери составили более 130 военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130-ти военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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