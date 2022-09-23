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ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных

ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022

ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Николаевской области, потери составили более 130... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:40

2022-09-23T13:40

2022-09-23T17:47

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Николаевской области, потери составили более 130 военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130-ти военнослужащих", - говорится в сводке министерства.Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)