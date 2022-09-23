13:40 23.09.2022 (обновлено: 17:47 23.09.2022)
ВС России уничтожили в Николаевской области более 130 украинских военных
Минобороны России заявило об уничтожении в Николаевской области 130 украинских военных
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Николаевской области, потери составили более 130 военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130-ти военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.