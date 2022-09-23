https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818919679.html

ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022

ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:27

2022-09-23T13:27

2022-09-23T17:47

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы рф

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802397627_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_79c38feee6ff9fc5212d9d7aa6c1878f.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, краматорск