https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818919679.html
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:27
2022-09-23T13:27
2022-09-23T17:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
краматорск
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Краматорск
13:27 23.09.2022 (обновлено: 17:47 23.09.2022)
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
Минобороны России заявило об уничтожении в районе Краматорска свыше 220 украинских военных