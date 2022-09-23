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ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818919679.html
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных - РИА Новости, 23.09.2022
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:27
2022-09-23T17:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
краматорск
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
краматорск
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Краматорск
13:27 23.09.2022 (обновлено: 17:47 23.09.2022)
 
ВС России уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

Минобороны России заявило об уничтожении в районе Краматорска свыше 220 украинских военных

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкВоенные летчики в зоне проведения специальной военной операции
Военные летчики в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Военные летчики в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили более 220 боевиков Украины в районе Краматорска, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФКраматорск
 
 
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