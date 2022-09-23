https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818857067.html

Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ

Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022

Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ

Российские десантники в ходе спецоперации отбили атаку украинских бронетанковых подразделений, видеокадры столкновения опубликовало Министерство обороны. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:19

2022-09-23T10:19

2022-09-23T11:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские десантники в ходе спецоперации отбили атаку украинских бронетанковых подразделений, видеокадры столкновения опубликовало Министерство обороны.Так, ВСУ предприняли попытку наступления силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин.Эти маневры своевременно обнаружили российские беспилотники.На опубликованных кадрах с воздуха снято движение украинской колонны в поле. Машины пытаются вести огонь на ходу. Также видно, как в украинскую технику попадают российские снаряды. Отдельно показаны дымящиеся и горящие поврежденные машины. Съемка трофейной техники проходила уже на земле.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220922/tekhnika-1818591982.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Подразделение ВДВ отбило атаку 25 машин бронетехники ВСУ. Кадры Минобороны Минобороны России показало, как подразделения ВДВ отбили атаку 25 машин украинской бронетехники 2022-09-23T10:19 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)