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Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818857067.html
Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ
Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ
Российские десантники в ходе спецоперации отбили атаку украинских бронетанковых подразделений, видеокадры столкновения опубликовало Министерство обороны. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:19
2022-09-23T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские десантники в ходе спецоперации отбили атаку украинских бронетанковых подразделений, видеокадры столкновения опубликовало Министерство обороны.Так, ВСУ предприняли попытку наступления силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин.Эти маневры своевременно обнаружили российские беспилотники.На опубликованных кадрах с воздуха снято движение украинской колонны в поле. Машины пытаются вести огонь на ходу. Также видно, как в украинскую технику попадают российские снаряды. Отдельно показаны дымящиеся и горящие поврежденные машины. Съемка трофейной техники проходила уже на земле.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220922/tekhnika-1818591982.html
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Подразделение ВДВ отбило атаку 25 машин бронетехники ВСУ. Кадры Минобороны
Минобороны России показало, как подразделения ВДВ отбили атаку 25 машин украинской бронетехники
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безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
10:19 23.09.2022 (обновлено: 11:24 23.09.2022)
 
Минобороны показало, как ВДВ отразили атаку 25 машин бронетехники ВСУ

Минобороны опубликовало видео отражения ВДВ атаки девяти украинских танков и 16 бронемашин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские десантники в ходе спецоперации отбили атаку украинских бронетанковых подразделений, видеокадры столкновения опубликовало Министерство обороны.
Так, ВСУ предприняли попытку наступления силами двух механизированных рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин.
Эти маневры своевременно обнаружили российские беспилотники.

"В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев", — рассказали в оборонном ведомстве.

На опубликованных кадрах с воздуха снято движение украинской колонны в поле. Машины пытаются вести огонь на ходу. Также видно, как в украинскую технику попадают российские снаряды. Отдельно показаны дымящиеся и горящие поврежденные машины. Съемка трофейной техники проходила уже на земле.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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