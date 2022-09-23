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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания - РИА Новости, 23.09.2022
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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания - РИА Новости, 23.09.2022
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза решил обсудить вопросы патриотического воспитания. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:33
2022-09-23T13:48
россия
владимир путин
сергей кравцов
политика
николай патрушев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза решил обсудить вопросы патриотического воспитания.С докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.В стратегии национальной безопасности РФ поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан России, названа одной из задач по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.Идейное противоборство России и Запада наиболее остро проявляется в духовной сфере, поэтому особо важно нормативно закрепить основы государственной политики по сохранению традиционных российских нравственных ценностей, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Сообщалось, что в России обсуждается проект основ российской государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Он станет одним из главных документов стратегического планирования, направленных на реализацию целей и задач в этой сфере, поставленных стратегией нацбезопасности РФ.
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россия, владимир путин, сергей кравцов, политика, николай патрушев
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Политика, Николай Патрушев
13:33 23.09.2022 (обновлено: 13:48 23.09.2022)
 
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы патриотического воспитания

Путин на совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы патриотического воспитания

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза решил обсудить вопросы патриотического воспитания.
"У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения", - сказал Путин.
С докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В стратегии национальной безопасности РФ поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан России, названа одной из задач по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.
Идейное противоборство России и Запада наиболее остро проявляется в духовной сфере, поэтому особо важно нормативно закрепить основы государственной политики по сохранению традиционных российских нравственных ценностей, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Сообщалось, что в России обсуждается проект основ российской государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Он станет одним из главных документов стратегического планирования, направленных на реализацию целей и задач в этой сфере, поставленных стратегией нацбезопасности РФ.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:44
Путин поручил создать центры патриотического воспитания
 
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