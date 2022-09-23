https://ria.ru/20220923/sovbez-1818908568.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.09.2022
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:52
2022-09-23T12:52
2022-09-23T12:53
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
12:52 23.09.2022 (обновлено: 12:53 23.09.2022)
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу