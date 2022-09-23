Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/sovbez-1818908568.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.09.2022
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:52
2022-09-23T12:53
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809095159_0:341:3033:2047_1920x0_80_0_0_b97e612f0b93e82cb290aaa516766312.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809095159_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_5ad088ff93686da9ed5f136b7102b78e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
12:52 23.09.2022 (обновлено: 12:53 23.09.2022)
 
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия мобилизуется: вернуть и восстановить
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала