https://ria.ru/20220923/sovbez-1818908568.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.09.2022

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:52

2022-09-23T12:52

2022-09-23T12:53

безопасность

владимир путин

россия

совет безопасности рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности в пятницу в середине дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня... он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков