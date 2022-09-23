https://ria.ru/20220923/smartfon-1818822239.html

Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети

Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети - РИА Новости, 23.09.2022

Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети

Бывают ситуации, когда необходимо срочно отключить смартфон от сети интернет, и о них нужно знать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:17

2022-09-23T02:17

2022-09-23T09:49

технологии

евгений кашкин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывают ситуации, когда необходимо срочно отключить смартфон от сети интернет, и о них нужно знать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.По словам эксперта, одним из оснований немедленного отключения интернета на гаджетах является большое потребление трафика, которое может обозначать активность вредоносных программ. В этом случае Кашкин рекомендовал подключиться к Wi-Fi и запустить антивирусную программу.Эксперт отметил, что отследить потребление трафика можно в настройках телефона или через личный кабинет оператора. Кроме того, существует возможность лимитировать использование трафика — если он быстро заканчивается, весьма вероятно, что причина тому — нежелательная активность, добавил Кашкин.

https://ria.ru/20220922/smartfon-1818575385.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, евгений кашкин