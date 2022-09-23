https://ria.ru/20220923/smartfon-1818822239.html
Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети
Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети - РИА Новости, 23.09.2022
Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети
Бывают ситуации, когда необходимо срочно отключить смартфон от сети интернет, и о них нужно знать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T02:17
2022-09-23T02:17
2022-09-23T09:49
технологии
евгений кашкин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывают ситуации, когда необходимо срочно отключить смартфон от сети интернет, и о них нужно знать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.По словам эксперта, одним из оснований немедленного отключения интернета на гаджетах является большое потребление трафика, которое может обозначать активность вредоносных программ. В этом случае Кашкин рекомендовал подключиться к Wi-Fi и запустить антивирусную программу.Эксперт отметил, что отследить потребление трафика можно в настройках телефона или через личный кабинет оператора. Кроме того, существует возможность лимитировать использование трафика — если он быстро заканчивается, весьма вероятно, что причина тому — нежелательная активность, добавил Кашкин.
https://ria.ru/20220922/smartfon-1818575385.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, евгений кашкин
Технологии, Евгений Кашкин
02:17 23.09.2022 (обновлено: 09:49 23.09.2022)
Эксперт объяснил, когда необходимо отключать смартфон от Сети
Доцент Кашкин призвал отключить смартфон от Сети при подозрительном потреблении трафика