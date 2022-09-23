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Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.09.2022
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Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.09.2022
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий
Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине будет направлено сегодня же, заявил глава комитета Думы по международным делам Леонид... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:27
2022-09-23T15:44
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
европа
сша
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине будет направлено сегодня же, заявил глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины."Сегодня же обращение Государственной Думы будет разослано во все без исключения парламенты. На всех континентах его прочтут. Прочтут и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Слуцкий также выразил надежду, что данный документ "не уйдет в молоко", будет прочитан и услышан парламентариями стран мира.Говоря о содержании обращения, депутат отметил, что парламентарии в нем заявляют о "крайней обеспокоенности ситуацией"."Киевский режим, ведомый США и блоком НАТО. перешел уже все всевозможные красные линии, и сейчас парламентарии, любые здравомыслящие политики в мире должны присмотреться, прислушаться, реально разобраться (в ситуации)", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220920/slutskiy-1818061584.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), в мире, украина, европа, сша, оон, генеральная ассамблея оон
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украина, Европа, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
15:27 23.09.2022 (обновлено: 15:44 23.09.2022)
 
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий

Слуцкий: обращение ГД к Генассамблее ООН и парламентам мира будет направлено сегодня же

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине будет направлено сегодня же, заявил глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 10:59
Слуцкий еще не получил американскую визу для участия в сессии ГА ООН
"Сегодня же обращение Государственной Думы будет разослано во все без исключения парламенты. На всех континентах его прочтут. Прочтут и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Слуцкий также выразил надежду, что данный документ "не уйдет в молоко", будет прочитан и услышан парламентариями стран мира.
Говоря о содержании обращения, депутат отметил, что парламентарии в нем заявляют о "крайней обеспокоенности ситуацией".
"Киевский режим, ведомый США и блоком НАТО. перешел уже все всевозможные красные линии, и сейчас парламентарии, любые здравомыслящие политики в мире должны присмотреться, прислушаться, реально разобраться (в ситуации)", - резюмировал он.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 16:10
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий
 
Госдума РФЛеонид Слуцкий (политик)В миреУкраинаЕвропаСШАООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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