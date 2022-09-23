https://ria.ru/20220923/slutskiy-1818958800.html
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.09.2022
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий
Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине будет направлено сегодня же, заявил глава комитета Думы по международным делам Леонид... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:27
2022-09-23T15:27
2022-09-23T15:44
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
в мире
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сша
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обращение Госдумы к парламентам мира и Генассамблее ООН по Украине будет направлено сегодня же, заявил глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европарламенту и парламентам мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины."Сегодня же обращение Государственной Думы будет разослано во все без исключения парламенты. На всех континентах его прочтут. Прочтут и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Слуцкий также выразил надежду, что данный документ "не уйдет в молоко", будет прочитан и услышан парламентариями стран мира.Говоря о содержании обращения, депутат отметил, что парламентарии в нем заявляют о "крайней обеспокоенности ситуацией"."Киевский режим, ведомый США и блоком НАТО. перешел уже все всевозможные красные линии, и сейчас парламентарии, любые здравомыслящие политики в мире должны присмотреться, прислушаться, реально разобраться (в ситуации)", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220920/slutskiy-1818061584.html
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госдума рф, леонид слуцкий (политик), в мире, украина, европа, сша, оон, генеральная ассамблея оон
Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Украина, Европа, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
15:27 23.09.2022 (обновлено: 15:44 23.09.2022)
Обращение к ООН и парламентам мира будет направлено сегодня, заявил Слуцкий
Слуцкий: обращение ГД к Генассамблее ООН и парламентам мира будет направлено сегодня же