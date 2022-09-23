Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/siriya-1818929564.html
Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом
Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом - РИА Новости, 23.09.2022
Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и минюста Сирии взаимодействие по поимке террористов, а также розыск россиян,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:59
2022-09-23T14:02
россия
сирия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и минюста Сирии взаимодействие по поимке террористов, а также розыск россиян, которые уехали в республику для участия в террористической деятельности, сообщила пресс-служба российского ведомства.Участники совещания обсуждали важность договоров между РФ и САР, подписанных в 2022 году. Отмечено, что применение этих соглашений будет способствовать повышению эффективности сотрудничества между российскими и сирийскими правоохранительными органами в сфере уголовного судопроизводства."Глава СК России обсудил с Али Мамлюком и Ахмедом Аль-Сейидом вопросы сотрудничества в части установления и привлечения к ответственности террористов, а также розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций", - сообщили в ведомстве.Бастрыкин поблагодарил коллег за качественное исполнение сирийской стороной запросов ведомства о правовой помощи, а также непрерывное содействие в идентификации причастных к терроризму. Так, благодаря полученным данным следствие смогло заочно предъявить обвинение по ряду уголовных дел более чем 30 террористам и участникам незаконных вооруженных формирований, а также получить санкцию на арест и объявить их в международный розыск.
https://ria.ru/20220923/briks-1818841490.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Сирия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
13:59 23.09.2022 (обновлено: 14:02 23.09.2022)
 
Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом

Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и Минюста Сирии борьбу с терроризмом

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и минюста Сирии взаимодействие по поимке террористов, а также розыск россиян, которые уехали в республику для участия в террористической деятельности, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Участники совещания обсуждали важность договоров между РФ и САР, подписанных в 2022 году. Отмечено, что применение этих соглашений будет способствовать повышению эффективности сотрудничества между российскими и сирийскими правоохранительными органами в сфере уголовного судопроизводства.
"Глава СК России обсудил с Али Мамлюком и Ахмедом Аль-Сейидом вопросы сотрудничества в части установления и привлечения к ответственности террористов, а также розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций", - сообщили в ведомстве.
Бастрыкин поблагодарил коллег за качественное исполнение сирийской стороной запросов ведомства о правовой помощи, а также непрерывное содействие в идентификации причастных к терроризму. Так, благодаря полученным данным следствие смогло заочно предъявить обвинение по ряду уголовных дел более чем 30 террористам и участникам незаконных вооруженных формирований, а также получить санкцию на арест и объявить их в международный розыск.
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:46
Главы МИД стран БРИКС осудили терроризм
 
РоссияСирияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала