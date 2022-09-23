https://ria.ru/20220923/siriya-1818929564.html

Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом

Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом - РИА Новости, 23.09.2022

Бастрыкин обсудил с сирийскими коллегами борьбу с терроризмом

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и минюста Сирии взаимодействие по поимке террористов, а также розыск россиян,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:59

2022-09-23T13:59

2022-09-23T14:02

россия

сирия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с главами бюро нацбезопасности и минюста Сирии взаимодействие по поимке террористов, а также розыск россиян, которые уехали в республику для участия в террористической деятельности, сообщила пресс-служба российского ведомства.Участники совещания обсуждали важность договоров между РФ и САР, подписанных в 2022 году. Отмечено, что применение этих соглашений будет способствовать повышению эффективности сотрудничества между российскими и сирийскими правоохранительными органами в сфере уголовного судопроизводства."Глава СК России обсудил с Али Мамлюком и Ахмедом Аль-Сейидом вопросы сотрудничества в части установления и привлечения к ответственности террористов, а также розыска фигурантов уголовных дел из числа российских граждан, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций", - сообщили в ведомстве.Бастрыкин поблагодарил коллег за качественное исполнение сирийской стороной запросов ведомства о правовой помощи, а также непрерывное содействие в идентификации причастных к терроризму. Так, благодаря полученным данным следствие смогло заочно предъявить обвинение по ряду уголовных дел более чем 30 террористам и участникам незаконных вооруженных формирований, а также получить санкцию на арест и объявить их в международный розыск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность