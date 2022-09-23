12:05 23.09.2022 (обновлено: 13:00 23.09.2022)
Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году
Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия станет членом ШОС уже в 2023 году
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год.
"Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба.
Глава белорусского государства считает, что если раньше ШОС была региональной организацией, то теперь превращается в глобальную структуру. Присоединиться к ШОС уже хотят страны из других регионов, и это достаточно богатые государства, отметил он. "Мы не должны упустить момент. Мы должны дать шанс для людей, для многих стран шанс. Если тормозить не будем, за ШОС большое будущее", - заявил Лукашенко.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября.
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