https://ria.ru/20220923/shos-1818895140.html

Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году

Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году - РИА Новости, 23.09.2022

Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:05

2022-09-23T12:05

2022-09-23T13:00

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год."Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба.Глава белорусского государства считает, что если раньше ШОС была региональной организацией, то теперь превращается в глобальную структуру. Присоединиться к ШОС уже хотят страны из других регионов, и это достаточно богатые государства, отметил он. "Мы не должны упустить момент. Мы должны дать шанс для людей, для многих стран шанс. Если тормозить не будем, за ШОС большое будущее", - заявил Лукашенко.Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября.

https://ria.ru/20220917/erdogan-1817557738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, шос, саммит шос в самарканде