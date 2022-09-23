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Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году - РИА Новости, 23.09.2022
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Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году
Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году - РИА Новости, 23.09.2022
Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:05
2022-09-23T13:00
в мире
белоруссия
шос
саммит шос в самарканде
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год."Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба.Глава белорусского государства считает, что если раньше ШОС была региональной организацией, то теперь превращается в глобальную структуру. Присоединиться к ШОС уже хотят страны из других регионов, и это достаточно богатые государства, отметил он. "Мы не должны упустить момент. Мы должны дать шанс для людей, для многих стран шанс. Если тормозить не будем, за ШОС большое будущее", - заявил Лукашенко.Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября.
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в мире, белоруссия, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Белоруссия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
12:05 23.09.2022 (обновлено: 13:00 23.09.2022)
 
Белоруссия рассчитывает на членство в ШОС в 2023 году

Лукашенко выразил надежду, что Белоруссия станет членом ШОС уже в 2023 году

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает получить членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже через год.
"Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год", - приводит слова Лукашенко в пятницу пресс-служба.
Глава белорусского государства считает, что если раньше ШОС была региональной организацией, то теперь превращается в глобальную структуру. Присоединиться к ШОС уже хотят страны из других регионов, и это достаточно богатые государства, отметил он. "Мы не должны упустить момент. Мы должны дать шанс для людей, для многих стран шанс. Если тормозить не будем, за ШОС большое будущее", - заявил Лукашенко.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября.
Заседание в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:08
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
 
В миреБелоруссияШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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