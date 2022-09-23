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Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 23.09.2022
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Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН
Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 23.09.2022
Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае попыток Запада исключить Россию из Совбеза ООН его страна будет голосовать против. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:30
2022-09-23T22:32
в мире
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совет безопасности оон
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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае попыток Запада исключить Россию из Совбеза ООН его страна будет голосовать против.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.В пятницу он рассказал сербским журналистам, что долго говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии и обсудил договоренности в энергетике."Почти уверен, что Запад попытается исключить Россию из Совбеза ООН. Сербия за что-то подобное - ограничение права вето или исключение РФ из Совбеза - не будет голосовать. В этом у нас нет никакой дилеммы", - заявил Вучич перед возвращением из Нью-Йорка.
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в мире, александр вучич, россия, сербия, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Александр Вучич, Россия, Сербия, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
22:30 23.09.2022 (обновлено: 22:32 23.09.2022)
 
Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Сербии Вучич заявил, что против попыток исключить Россию из Совбеза ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае попыток Запада исключить Россию из Совбеза ООН его страна будет голосовать против.
Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.
В пятницу он рассказал сербским журналистам, что долго говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии и обсудил договоренности в энергетике.
"Почти уверен, что Запад попытается исключить Россию из Совбеза ООН. Сербия за что-то подобное - ограничение права вето или исключение РФ из Совбеза - не будет голосовать. В этом у нас нет никакой дилеммы", - заявил Вучич перед возвращением из Нью-Йорка.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 18:59
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
 
В миреАлександр ВучичРоссияСербияСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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