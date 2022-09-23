https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html

Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН

Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 23.09.2022

Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае попыток Запада исключить Россию из Совбеза ООН его страна будет голосовать против. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:30

2022-09-23T22:30

2022-09-23T22:32

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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае попыток Запада исключить Россию из Совбеза ООН его страна будет голосовать против.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН, а также проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.В пятницу он рассказал сербским журналистам, что долго говорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии и обсудил договоренности в энергетике."Почти уверен, что Запад попытается исключить Россию из Совбеза ООН. Сербия за что-то подобное - ограничение права вето или исключение РФ из Совбеза - не будет голосовать. В этом у нас нет никакой дилеммы", - заявил Вучич перед возвращением из Нью-Йорка.

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