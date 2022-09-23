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Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 23.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220923/selkhozproizvoditeli-1818863191.html
Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей
Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 23.09.2022
Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей
Липецкие власти расширяют комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей - начиная с 2023 года, с 20 до 50 процентов увеличится размер возмещения части... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:36
2022-09-23T10:36
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Липецкие власти расширяют комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей - начиная с 2023 года, с 20 до 50 процентов увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов, что позволит почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, также с 2023 года будет оказываться государственная поддержка переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. Артамонов отметил, что ещё одной мерой поддержки сельхозпроизводителей станет возможность пролонгации с 12 до 15 лет ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов, что позволит увеличить объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
10:36 23.09.2022
 

Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Липецкие власти расширяют комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей - начиная с 2023 года, с 20 до 50 процентов увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов, что позволит почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, также с 2023 года будет оказываться государственная поддержка переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции.
Артамонов отметил, что ещё одной мерой поддержки сельхозпроизводителей станет возможность пролонгации с 12 до 15 лет ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов, что позволит увеличить объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:32Липецкая область
В Липецке приступают к модернизации трамвайной системы
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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