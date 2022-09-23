https://ria.ru/20220923/selkhozproizvoditeli-1818863191.html

Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей

Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 23.09.2022

Липецкие власти расширяют меры поддержки сельхозпроизводителей

Липецкие власти расширяют комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей - начиная с 2023 года, с 20 до 50 процентов увеличится размер возмещения части... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:36

2022-09-23T10:36

2022-09-23T10:36

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Липецкие власти расширяют комплекс мер поддержки сельхозтоваропроизводителей - начиная с 2023 года, с 20 до 50 процентов увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов, что позволит почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, также с 2023 года будет оказываться государственная поддержка переработчикам молока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. Артамонов отметил, что ещё одной мерой поддержки сельхозпроизводителей станет возможность пролонгации с 12 до 15 лет ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов, что позволит увеличить объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220923/lipetsk-1818862416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика