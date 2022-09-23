https://ria.ru/20220923/sdelka-1818828896.html

Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки

Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 23.09.2022

Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили реализацию... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T04:15

2022-09-23T04:15

2022-09-23T11:10

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили реализацию продуктовой сделки, подтверждена необходимость ее полного выполнения, заявил МИД РФ.Кроме того, Лавров и Гутерреш обсудили взаимодействие России и ООН, конкретные инициативы по повышению эффективности работы организации и ее секретариата. "Подтверждена обоюдная приверженность сохранению центральной координирующей роли всемирной организации, деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы, включая суверенное равенство всех государств-членов", - добавили в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220922/sdelka-1818580595.html

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Максим Горбачев

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