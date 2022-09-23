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Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 23.09.2022
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Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки
Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки - РИА Новости, 23.09.2022
Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили реализацию... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T04:15
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили реализацию продуктовой сделки, подтверждена необходимость ее полного выполнения, заявил МИД РФ.Кроме того, Лавров и Гутерреш обсудили взаимодействие России и ООН, конкретные инициативы по повышению эффективности работы организации и ее секретариата. "Подтверждена обоюдная приверженность сохранению центральной координирующей роли всемирной организации, деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы, включая суверенное равенство всех государств-членов", - добавили в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, россия, оон
В мире, Россия, ООН
04:15 23.09.2022 (обновлено: 11:10 23.09.2022)
 
Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки

Глава МИД Лавров обсудил с Гутеррешем необходимость полного выполнения продуктовой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи, состоявшейся на полях ГА ООН, обсудили реализацию продуктовой сделки, подтверждена необходимость ее полного выполнения, заявил МИД РФ.
"Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Кроме того, Лавров и Гутерреш обсудили взаимодействие России и ООН, конкретные инициативы по повышению эффективности работы организации и ее секретариата. "Подтверждена обоюдная приверженность сохранению центральной координирующей роли всемирной организации, деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы, включая суверенное равенство всех государств-членов", - добавили в МИД РФ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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