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В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском
В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском - РИА Новости, 23.09.2022
В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском
Прокуратура Саратовской области поручила СУСК РФ по региону проверить обращение жительницы города Балаково об ее избиении и убийстве ее собак проживавшим с ней... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:49
2022-09-23T21:49
2022-09-23T21:49
происшествия
саратовская область
россия
балаково
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области поручила СУСК РФ по региону проверить обращение жительницы города Балаково об ее избиении и убийстве ее собак проживавшим с ней сотрудником полиции, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало обращение жительницы Балаково Кристины Хрусловой о том, что в ночь на 9 сентября проживавший с ней сотрудник полиции, сын высокопоставленного регионального чиновника, в ее квартире якобы сперва убил у нее на глазах одну ее собаку, затем избил ее, а после того, как она убежала, убил вторую собаку. Также опубликованы кадры с камеры в подъезде, где некий мужчина пнул маленькую собаку, из-за чего та отлетела на несколько метров."По поручению прокурора Саратовской области С. В. Филипенко изучен, изъят из подразделения ОВД и передан в следственное управление СК РФ России по Саратовской области для проведения процессуальной проверки материал по обращению жительницы Балаково о причинении ей телесных повреждений и убийстве ее собак сотрудником полиции. СУСК России по Саратовской области поручено дать объективную и всестороннюю оценку произошедшему, принять законное процессуальное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты проверки, подчеркнули в ведомстве.
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происшествия, саратовская область, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском
СК проверит сообщение об избиении девушки и убийстве ее собак саратовским полицейским
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области поручила СУСК РФ по региону проверить обращение жительницы города Балаково об ее избиении и убийстве ее собак проживавшим с ней сотрудником полиции, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало обращение жительницы Балаково Кристины Хрусловой о том, что в ночь на 9 сентября проживавший с ней сотрудник полиции, сын высокопоставленного регионального чиновника, в ее квартире якобы сперва убил у нее на глазах одну ее собаку, затем избил ее, а после того, как она убежала, убил вторую собаку. Также опубликованы кадры с камеры в подъезде, где некий мужчина пнул маленькую собаку, из-за чего та отлетела на несколько метров.
"По поручению прокурора Саратовской области С. В. Филипенко изучен, изъят из подразделения ОВД и передан в следственное управление СК РФ России по Саратовской области для проведения процессуальной проверки материал по обращению жительницы Балаково о причинении ей телесных повреждений и убийстве ее собак сотрудником полиции. СУСК России по Саратовской области поручено дать объективную и всестороннюю оценку произошедшему, принять законное процессуальное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты проверки, подчеркнули в ведомстве.