https://ria.ru/20220923/saratov-1819081811.html

В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском

В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском - РИА Новости, 23.09.2022

В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском

Прокуратура Саратовской области поручила СУСК РФ по региону проверить обращение жительницы города Балаково об ее избиении и убийстве ее собак проживавшим с ней... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:49

2022-09-23T21:49

2022-09-23T21:49

происшествия

саратовская область

россия

балаково

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области поручила СУСК РФ по региону проверить обращение жительницы города Балаково об ее избиении и убийстве ее собак проживавшим с ней сотрудником полиции, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" опубликовало обращение жительницы Балаково Кристины Хрусловой о том, что в ночь на 9 сентября проживавший с ней сотрудник полиции, сын высокопоставленного регионального чиновника, в ее квартире якобы сперва убил у нее на глазах одну ее собаку, затем избил ее, а после того, как она убежала, убил вторую собаку. Также опубликованы кадры с камеры в подъезде, где некий мужчина пнул маленькую собаку, из-за чего та отлетела на несколько метров."По поручению прокурора Саратовской области С. В. Филипенко изучен, изъят из подразделения ОВД и передан в следственное управление СК РФ России по Саратовской области для проведения процессуальной проверки материал по обращению жительницы Балаково о причинении ей телесных повреждений и убийстве ее собак сотрудником полиции. СУСК России по Саратовской области поручено дать объективную и всестороннюю оценку произошедшему, принять законное процессуальное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты проверки, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220923/koloniya-1818987979.html

саратовская область

россия

балаково

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происшествия, саратовская область, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)