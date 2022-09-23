https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819024794.html

В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот

В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот - РИА Новости, 23.09.2022

В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот

Ряд стран ЕС в рамках новых санкций хотят запретить использование сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, передачу России долларовых банкнот и ужесточить... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:53

2022-09-23T17:53

2022-09-23T18:09

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

технологии

ирландия

прибалтика

лаборатория касперского

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС в рамках новых санкций хотят запретить использование сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на документы и осведомленные источники.Отмечается, что эти государства также хотят запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой.Согласно агентству, страны также предлагают запретить зарегистрированным в ЕС юрлицам получать финансирование от организаций, связанных с РФ.Помимо этого, пять стран выступают за запрет на работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций.Государствами также обсуждается отключение от системы Swift "Газпромбанка".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818927178.html

https://ria.ru/20220923/siyyarto-1818827309.html

россия

ирландия

прибалтика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, технологии, ирландия, прибалтика, лаборатория касперского, swift