https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819024794.html
В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот
В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот - РИА Новости, 23.09.2022
В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот
Ряд стран ЕС в рамках новых санкций хотят запретить использование сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, передачу России долларовых банкнот и ужесточить... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:53
2022-09-23T17:53
2022-09-23T18:09
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
технологии
ирландия
прибалтика
лаборатория касперского
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС в рамках новых санкций хотят запретить использование сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на документы и осведомленные источники.Отмечается, что эти государства также хотят запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой.Согласно агентству, страны также предлагают запретить зарегистрированным в ЕС юрлицам получать финансирование от организаций, связанных с РФ.Помимо этого, пять стран выступают за запрет на работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций.Государствами также обсуждается отключение от системы Swift "Газпромбанка".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818927178.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, технологии, ирландия, прибалтика, лаборатория касперского, swift
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Технологии, Ирландия, Прибалтика, Лаборатория Касперского, SWIFT
17:53 23.09.2022 (обновлено: 18:09 23.09.2022)
В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот
В ЕС предложили запретить использование СПГ из России и передачу долларовых банкнот