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СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции - РИА Новости, 23.09.2022
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СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции
СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции
Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в периметр санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов, сообщает газета Politico РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:52
2022-09-23T13:52
экономика
россия
санкции
санкции в отношении россии
жозеп боррель
евросоюз
бельгия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в периметр санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне объявил, что ЕС введет новые санкции в отношении РФ, как персональные, так и секторальные, в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов тогда говорил о различных утечках информации об этих санкциях, в частности, по его словам, в качестве секторальной санкции назывался запрет на импорт бриллиантов из России."В частном порядке бельгийские дипломаты посредством лоббирования добились того, что чиновники ЕС не включили драгоценные камни в санкционные списки", - пишет Politico со ссылкой на дипломатов, ознакомленных с дискуссиями о санкциях. Однако отмечается, что публично Бельгия обещала не блокировать санкции в отношении российских алмазов.Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявил изданию, что бизнес уже находится под давлением из-за требований регуляторов и клиентов. "Мы на протяжении 20 лет вкладывали в то, чтобы торговля алмазами была более прозрачная. Мы действительно собираемся от всего этого избавиться и наградить Дубай, который уже открывает двери российским олигархам?", - интересуется Нейс.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, жозеп боррель, евросоюз, бельгия
Экономика, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель, Евросоюз, Бельгия
13:52 23.09.2022
 
СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции

Politico: ЕС не включил в санкции импорт алмазов из России из-за лоббирования Бельгии

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов в Якутии
Центр сортировки алмазов в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в периметр санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне объявил, что ЕС введет новые санкции в отношении РФ, как персональные, так и секторальные, в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов тогда говорил о различных утечках информации об этих санкциях, в частности, по его словам, в качестве секторальной санкции назывался запрет на импорт бриллиантов из России.
Центр сортировки алмазов в городе Мирный в Якутии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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"В частном порядке бельгийские дипломаты посредством лоббирования добились того, что чиновники ЕС не включили драгоценные камни в санкционные списки", - пишет Politico со ссылкой на дипломатов, ознакомленных с дискуссиями о санкциях. Однако отмечается, что публично Бельгия обещала не блокировать санкции в отношении российских алмазов.
Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявил изданию, что бизнес уже находится под давлением из-за требований регуляторов и клиентов. "Мы на протяжении 20 лет вкладывали в то, чтобы торговля алмазами была более прозрачная. Мы действительно собираемся от всего этого избавиться и наградить Дубай, который уже открывает двери российским олигархам?", - интересуется Нейс.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельЕвросоюзБельгия
 
 
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