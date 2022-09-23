https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818927178.html

СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции

СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции

Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в периметр санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов, сообщает газета Politico РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

экономика

россия

санкции

санкции в отношении россии

жозеп боррель

евросоюз

бельгия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в периметр санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне объявил, что ЕС введет новые санкции в отношении РФ, как персональные, так и секторальные, в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов тогда говорил о различных утечках информации об этих санкциях, в частности, по его словам, в качестве секторальной санкции назывался запрет на импорт бриллиантов из России."В частном порядке бельгийские дипломаты посредством лоббирования добились того, что чиновники ЕС не включили драгоценные камни в санкционные списки", - пишет Politico со ссылкой на дипломатов, ознакомленных с дискуссиями о санкциях. Однако отмечается, что публично Бельгия обещала не блокировать санкции в отношении российских алмазов.Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявил изданию, что бизнес уже находится под давлением из-за требований регуляторов и клиентов. "Мы на протяжении 20 лет вкладывали в то, чтобы торговля алмазами была более прозрачная. Мы действительно собираемся от всего этого избавиться и наградить Дубай, который уже открывает двери российским олигархам?", - интересуется Нейс.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220901/almazy-1813618280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, жозеп боррель, евросоюз, бельгия